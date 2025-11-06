48 xe máy chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 3/11, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách các phương tiện bị xử phạt nguội trong thời gian từ ngày 23 đến 31/10. Trong đó, có 35 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, gồm các biển số:

28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G1-44644; 99E1-670.42; 99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa thông báo 13 trường hợp xe máy vi phạm tốc độ trên một số tuyến quốc lộ, ghi nhận trong thời gian từ ngày 16 đến 20/9/2025.

13 trường hợp xe máy vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trên một số tuyến quốc lộ.

Các chủ phương tiện, người điều khiển xe có biển số nêu trên được đề nghị nhanh chóng đến cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết và nộp phạt nguội theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".