Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

48 xe máy chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

06-11-2025 - 15:55 PM | Sống

48 trường hợp chủ xe máy chạy quá tốc độ đã được ghi nhận trong danh sách phạt nguội.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách các phương tiện bị xử phạt nguội trong thời gian từ ngày 23 đến 31/10. Trong đó, có 35 trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, gồm các biển số:

28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G1-44644; 99E1-670.42; 99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng vừa thông báo 13 trường hợp xe máy vi phạm tốc độ trên một số tuyến quốc lộ, ghi nhận trong thời gian từ ngày 16 đến 20/9/2025.

48 xe máy chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

13 trường hợp xe máy vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trên một số tuyến quốc lộ.

Các chủ phương tiện, người điều khiển xe có biển số nêu trên được đề nghị nhanh chóng đến cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết và nộp phạt nguội theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

322 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi

Việt Nam có loại cây quý “bổ như sâm”, từ thân tới rễ đều là thuốc: Có 1 bộ phận được ví là “vàng ròng”, bán đắt như tôm tươi Nổi bật

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân

Thêm một thủ đoạn lừa đảo qua Zalo khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân Nổi bật

Nữ kế toán chuyển nhầm lương 2 lần cho 17 nhân viên gây thiệt hại 175 triệu đồng, tòa phán quyết: “Chỉ cần bồi thường cho công ty 7,5 triệu đồng”

Nữ kế toán chuyển nhầm lương 2 lần cho 17 nhân viên gây thiệt hại 175 triệu đồng, tòa phán quyết: “Chỉ cần bồi thường cho công ty 7,5 triệu đồng”

15:36 , 06/11/2025
Chàng trai 28 tuổi 2 lần đột quỵ trên sân bóng rổ

Chàng trai 28 tuổi 2 lần đột quỵ trên sân bóng rổ

15:33 , 06/11/2025
Mừng mùa lễ hội cuối năm, đặt vé Vietjet giảm đến 100% chỉ trong ngày 11/11

Mừng mùa lễ hội cuối năm, đặt vé Vietjet giảm đến 100% chỉ trong ngày 11/11

15:30 , 06/11/2025
Nữ quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?

Nữ quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?

15:20 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên