Xe máy bốc cháy khiến gia đình hoảng loạn, nhân viên trạm xăng làm 1 việc, clip viral 90 triệu lượt xem

14-10-2025 - 13:50 PM | Sống

Sự việc đã xảy ra từ cách đây 1 năm nhưng bất ngờ trở nên viral và được xem tới hơn 90 triệu lượt vì diễn biến thót tim của nó.

Trong cuộc sống hàng ngày có những tình huống đòi hỏi sự phán đoán và hành động nhanh chóng để tránh thiệt hại. Mới đây, đoạn clip ghi lại phản ứng kịp thời của một nhân viên trạm xăng tại Malaysia đã bất ngờ trở nên viral và được nhiều người chú ý. 

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc đã xảy ra vào một buổi tối tháng 11 năm 2024 tại một cây xăng ở Malaysia. Theo đó, từ hình ảnh do camera an ninh ở trạm xăng này ghi lại được, một người đàn ông chở vợ con bằng xe máy. Có lẽ anh ta vừa mới đổ xăng xong nên người vợ và đứa con nhỏ vẫn đang đứng trên vỉa hè. Tuy nhiên, khi anh đang đạp để nổ máy thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy. 

Xe máy bốc cháy khiến gia đình hoảng loạn, nhân viên trạm xăng làm 1 việc, clip viral 90 triệu lượt xem- Ảnh 1.

Chiếc xe bất ngờ bốc cháy khiến cả gia đình người đàn ông hoảng loạn.

Lúc đó, người đàn ông và gia đình cùng hoảng loạn chưa biết phải làm thế nào. Người vợ chỉ có thể bế đứa con nhỏ đi ra xa để tránh nguy hiểm, trong khi chồng chị cũng đang luống cuống tìm cách giải quyết. May mắn đúng lúc đó, một nhân viên trạm xăng chứng kiến sự việc đã lập tức đến lấy bình chữa cháy và chạy về phía chiếc xe máy để giúp đỡ người đàn ông.

Xe máy bốc cháy khiến gia đình hoảng loạn, nhân viên trạm xăng làm 1 việc, clip viral 90 triệu lượt xem- Ảnh 2.

Nhân viên trạm xăng nhanh chóng chạy tới cầm bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.

Anh ta nhanh chóng dập tắt ngọn lửa bằng bình chữa cháy và ngăn chặn được một vụ nổ có thể đã xảy ra với hậu quả thảm khốc. Cuối cùng, nhân viên trạm xăng, người được xác nhận danh tính là Azri đã được chính quyền địa phương khen tặng nhờ hành động dũng cảm và kịp thời của mình. Bên cạnh bằng khen, anh Azri cũng được nhận một phong bì tiền thưởng. 

Xe máy bốc cháy khiến gia đình hoảng loạn, nhân viên trạm xăng làm 1 việc, clip viral 90 triệu lượt xem- Ảnh 3.

Anh Azri đã nhận được phần thưởng cho hành động nhanh chóng và dũng cảm của mình.

Bên cạnh đó, đoạn video chia sẻ bởi tài khoản @bhpetroljalanmawai đã nhanh chóng trở nên vô cùng viral. Tính đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đã được xem đến hơn 92 triệu lượt với vô số lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Đa số các netizen đều ấn tượng với tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của anh Azri. 

Theo Gia Linh

Đời sống & pháp luật

