460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

05-11-2025 - 13:45 PM | Xã hội

Những chủ phương tiện có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo ghi nhận 460 trường hợp vi phạm qua hệ thống giám sát trên các tuyến đường và thiết bị kỹ thuật, từ ngày 23 đến 31/10/2025.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường; Vượt đèn đỏ; Không đội mũ bảo hiểm;... 

Danh sách biển số xe vi phạm cụ thể như sau: 

I. Ô tô: 231 trường hợp

1. Vượt đèn đỏ - 50 trường hợp

99A-063.34C_31984; 98A_87397; 98H_07743; 98A_28549; 98A_35700; 29A_26072; 30V_5239; 99A_24934; 98A_12862; 98A_44081; 30M_85355; 98B_08681; 98A_22331; 98A_85896; 98C_04492; 14C_37347; 30G_00843; 99A_00732; 98A_29247; 98C_18960; 29A_42862; 29E_03695; 98A_52594; 98D_00583; 98A_86930; 14A_45964; 99A_89808; 98A_57652; 98A_29267; 98A_92577; 98A_41183; 98A_72968; 98A_86014; 98A_75138; 34A_41839; 98A_58651; 14A_47032; 20A_69226; 98A_27415; 98A_74844; 88A_76774; 98A_47699; 20C_21304; 98A_27026; 99A-063.01; 99A-512.29; 99A-685.51.

2. Quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ - 02 trường hợp

99H-072.10; 99LD-011.67.

3. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường - 81 trường hợp

12C-118.88; 37A-585.76; 38A-402.82; 99A-345.18; 99A-360.56; 99A-502.85; 99A-532.52; 99A-842.44; 99A-923.28; 99B-082.81; 99E-012.20; 99E-016.05; 99H-043.90; 99A_65797; 98A_34449; 98A_13687; 99A_56556; 98A_16275; 98A_49859; 98C_32603; 98A_92587; 98A_03757; 98A_65343; 30A_87991; 30F_61313; 98A_93132; 98A_68688; 99A_33507; 98A_76757; 98A_42932; 98A_47105; 98A_81691; 29H_02616; 98K_6964; 98A_53833; 98A_21538; 99A_16474; 98D_01393; 98A_21983; 98H_0887; 98A_57716; 98A_65453; 98A_10704; 98B_13832; 29H_57046; 98A_20023; 30K_03139; 99A_82379; 20C_18421; 98A_24003; 98A_49521; 98A_11455; 30A_22755; 98A_24230; 98A_24107; 98A_87868; 98A_61873; 98A_04854; 98C_20035; 98A_06123; 98A_08922; 99A_61662; 98A_07952; 30F_06897; 98A_58755; 98A_47905; 98C_27018; 98A_02618; 98A_26039; 98C_30718; 98A_65700; 98A_28497; 98A_20631; 98A_21866; 98A_68688; 99A_61662; 30H_21525; 99A_24934; 98A_64166; 29A_14237; 98C_23030.

4. Rẽ trái nơi có biển cấm - 24 trường hợp

99A_57431; 98C_26560; 30A_76875; 30H_01332; 99A_63626; 99A_15355; 90A_56091; 98A_35125; 98A_91305; 98A_73938; 98A_41957; 20C_18662; 98A_22121; 98B_02961; 20A_58092; 98A_56601; 98A_25996; 99A_99815; 98A_91662; 99C_27396; 98A_36251; 98C_21342; 98C_37068; 30G_21273.

5. Dừng xe dưới gầm cầu vượt - 03 trường hợp

99A_22129; 98A_21842; 98A_20019.

6. Chạy quá tốc độ quy định - 71 trường hợp

29H-72683; 98C-12870; 98LD-00419; 99A-23512; 99A-43424; 99A-900.48; 99C-00936; 99C-08877; 99C-25238; 12A-26364; 14H-08327; 14P-2192; 98B-017.17; 99C-295.03; 99A-447.43; 20A-699.53; 29C-298.66; 21H-019.60; 99B-062.27; 99A-921.38; 99A-902.52; 99A-460.45; 99A-242.16; 98R-013.68; 98G-004.11; 98A-496.10; 92R-003.27; 89A-662.50; 30L-995.20; 30M-622.02; 30L-437.61; 30K-736.65; 29G-004.87; 30H-910.39; 14C-408.91; 15C-475.57; 15K-571.35; 28A-218.37; 30A-967.87; 89A-517.72; 98A--294.01; 98C-318.92; 99A-411.16; 99A-567.30; 99A-821.77; 99H-054.26; 15K-055.08; 29C-972.50; 29D-525.70; 29D-553.53; 29D-604.02; 29E-406.04; 29H-059.41; 29H-864.19; 29H-896.54; 30A-064.99; 30E-391.25; 30E-688.81; 30E-828.08; 30F-353.18; 30F-591.69; 30F-744.57; 30F-946.99; 30G-673.84; 30H-611.65; 30K-257.15; 36H-114.93; 98A-173.99; 98A-446.33; 99A-802.30; 99A-909.60.

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

II. Mô tô: 229 trường hợp

1. Vượt đèn đỏ - 19 trường hợp

98AA¬¬_083.24; 98AA_088.46; 98AA_599.43; 98B2_806.46; 98B3_266.40; 98B3_328.14; 98AA_126.92; 98B2_185.87; 98B3_157.32; 98B3_770.91; 98B3_476.87; 98AH_095.54; 98B1_590.88; 98B3_618.65; 98AA_430.94; 98B2_361.41;   98B3_821.09;     98B3_450.88;     98B3_257.67.

2. Không đội mũ bảo hiểm - 175 trường hợp

99AE-065.84; 99C1-422.06; 99E1-290.28; 99AE-031.62; 99B1-525.17; 99E1-553.16; 99AE-022.56; 99E1-654.55; 99E1-572.57; 99C1-417.28; 99C1-567.27; 99E1-610.69; 99G1-466.24; 37AD-012.14; 99E1-226.04; 99B1-504.77; 99AA-245.84; 99B1-147.10; 99AF-078.49; 99AE-016.04; 99B1-466.88; 99E1-623.32; 99E1-346.92; 99C1-241.35; 99AH-035.46; 99E1-315.00; 99E1-105.18; 99AA-119.95; 99E1-237.46; 99C1-545.16; 99E1-068.58; 99E1-357.79; 99C1-133.10; 99G1-422.57; 99C1-604.95; 99AE-011.86; 99C1-250.71; 99AA-321.37; 99AA-110.96;

99AE-012.22; 99AE-012.25; 99E1-399.78; 99B1-539.02; 99AA-110.00; 99E1-024.24; 99AE-068.43; 99B1-462.67; 99B1-384.52; 99AE-013.76; 99B1-433.18; 99G1-115.97; 29AH-089.03; 99AB-019.43; 99AA-085.59; 71B4-436.41; 99AD-006.52; 99E1-358.86; 36AL-036.11; 99E1-629.52; 99B1-514.05; 99E1-489.45; 29K1-447.96; 99AA-335.57; 99B1-408.65; 99G1-524.30; 99C1-544.78; 99E1-422.33; 99AA-248.30; 99AC-037.95; 29N1-890.12; 99E1-218.94; 99AA-057.41; 99E1-033.51; 99AA-285.13; 99E1-256.71; 99AA-077.21; 99B1-539.80; 99AC-059.46;

99AE-022.56; 99AA-955.74; 99E1-024.24; 99MĐ7-026.40; 99G1-125.22; 99AA-102.62; 99G1-663.46; 99E1-420.10; 99AA-216.42; 99B1-496.66; 99AE-053.17; 99V1-3825; 99C1-489.84; 99V2-3579; 98D1-740.71; 99AA-614.73; 99B1-543.30; 99MĐ3-085.31; 99MĐ5-066.13; 99AB-067.37; 99E1-643.19; 99B1-547.60; 99B1-572.28; 99H1-360.22; 99AC-033.60; 99E1-621.02; 99AA-537.80; 99AC-033.90; 99D1-467.84; 99AE-033.06; 99AE-075.67; 99E1-059.28; 99AC-033.70; 98AK-071.87; 99MĐ1-098.49; 29AH-027.90; 99G1-645.10; 29Y7-322.63; 99D1-593.93; 99AE-022.21; 99F138145; 99AE-014.40; 99AE-073.67; 99AE-047.23; 98K1-291.87;

29MĐ3-525.09; 99AA-155.03; 99C1-608.33; 99B1-481.03; 99AE-044.31; 99E1-457.74; 99L6-0192; 99C153859; 98B267793; 99V1-7834; 99E1-606.43; 99E1-313.53; 99AE-047.19; 99MĐ2-074.06; 98F146121; 99H1-337.83; 29B1-699.93; 99E1-079.50; 99MĐ5-062.56; 99E1-490.71; 29S1-427.14; 99E1-188.98; 99B1-278.66; 99L5-4606; 99G1-007.17; 99L3-2214; 99G1-365.24; 99AF-083.47; 99E1-313.55; 99D1-558.19; 99AA-106.77; 99L5-0300; 99G1-661.04; 99AA61567; 34B4-041.96; 99AA-117.35; 98B1-882.38; 20AB-042.91; 99AA-032.12; 98L6-6613; 98K1-204.16; 29T1-193.63; 99K1-158.31; 99G1-694.66; 29AA-013.69; 99C159701; 99AA-104.10; 99L5-7953; 99G1-190.07; 99G1-00019; 99G149700; 17B8-002.21.

3. Mô tô chạy quá tốc độ - 35 trường hợp

28N1-31154; 34C1-44593; 99AB-019.82; 99D1-13832; 99G1-65452; 12B1-19985; 12T1-9819; 20B2-51781; 27B2-09619; 28FN-08138; 17B8-551.21; 25B1-749.90; 29A1-343.29; 90B2-789.94; 36AM-094.14; 27AZ-063.40; 99G144644; 99E1-670.42; 99AA-092.16; 98H1-410.86; 98B3-678.21; 36AH-001.70; 29Y3-560.49; 11L1-141.45; 27B2-153.27; 33R2-5851; 36AD-663.02; 98B2-928.94; 98E1-538.35; 99AA-099.78; 99AA-153.27; 99E1-482.64; 99F1-549.69; 99G1-62828; 99T1-220.06.

460 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh 

Loạt xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng, nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

