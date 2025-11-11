331 chủ xe ô tô và 64 xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Trong tuần qua (từ 2-9/11), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 395 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật.
Danh sách 331 ô tô vi phạm
43 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30K-716.41; 99A-636.46; 34H-064.22; 99A-734.42; 20A-926.98; 99A-353.46; 99A-538.82; 99A-581.26; 99D-002.59; 29A-701.26; 30K-707.43; 99A-242.06; 99A-156.17; 99A-795.85; 99A-488.76; 98C_35385; 98C_14624; 98A_46508; 99A_24419; 98A_35364; 12A_00645; 98A_23303; 98A_29901; 29H_22874; 98A_70268; 30G_98024; 98B_15953; 98A_09939; 98A_12068; 98A_50922; 99F_00180; 98A_23281; 98A_85301; 98A_78910; 98C_18445; 98A_53840; 98C_37151; 98A_19296; 98A_62318; 98A_22334; 98A_83773; 98A_33375.
2 trường hợp quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ:
99A-888.77; 30H-030.93.
166 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường:
20A-363.95; 30H-045.65; 99A-724.02; 98E-007.18; 29B-611.48; 30A-185.65; 99LD-024.06; 36A-745.98; 30H-212.55; 99B-104.14; 98H-068.01; 99A-657.64; 29A-669.89; 12C-131.20; 99E-005.90; 99A-577.00; 99A-463.82; 99C-132.19; 99H-072.10; 98A-397.60; 12A-247.11; 30L-881.12; 99C-010.59; 99A-572.25; 99C-176.40; 99A-248.76; 30G-976.29; 15A-922.10; 34A-029.39; 99A-761.96; 99C-181.03; 99A-610.56; 99D-010.59; 99A-422.02; 30E-623.88; 51E-053.66; 99A-343.36; 99A-355.79; 89H-037.56; 99A-482.67; 99A-554.65; 99A-441.12; 29D-096.58; 99C-245.90; 12A-097.40; 99A-332.03; 99H-033.23; 98A-560.64; 99A-744.87; 99A-991.34; 30G-929.30; 29D-520.24; 29LD-316.52; 99A-362.06; 30G-624.33; 29C-550.65; 99C-136.60; 30F-717.11; 99A-864.71; 99A-107.21; 99A-334.72; 29B-068.24; 29B-171.15; 99A-450.13; 99A-832.81; 29H-991.20; 99A-165.48; 99A-310.50; 29F-040.14; 99A-160.63; 34A-582.66; 99C-169.66; 99A-637.87; 30M-319.86; 99A-573.19; 29K-274.10; 29B-401.51; 98A_51719; 98A_34428; 29A_87299; 98A_96505; 98A_47767; 98A_51654; 98C_32533; 30L_6534; 20L_7894; 20A_39743; 99B_12867; 98A_03855; 98A_19286; 98A_35169; 98A_63958; 98A_76707; 98C_32603; 30A_87991; 98A_25973; 29A_29395; 98A_34117; 30L_6797; 36C_41949; 98B_07873; 98H_04501; 98A_22811; 98A_56629; 98B_01464; 98A_79506; 98LD_00999; 98A_78376; 88C_03186; 98C_27907; 98A_71429; 98A_42691; 99A_61662; 98A_07380; 98A_06725; 34M_1941; 98A_46948; 98B_10749; 30H_50232; 98A_06913; 98A_62703; 98A_50323; 30E_83838; 98H_07984; 98A_00876; 98A_83253; 98A_76157; 98A_34218; 29A_85396; 98A_92885; 29A_85925; 28A_02760; 98A_35710; 98A_81428; 98A_08202; 98C_32603; 99A_67427; 30A_11519; 98A_66823; 98D_01344; 98A_63958; 98A_12840; 12H_00513; 98A_71878; 98A_81356; 98A_57961; 98A_22580; 98A_54072; 29C_67599; 29A_93712; 98C_06581; 98A_86490; 98C_32769; 98A_59897; 28A_02760; 30E_34070; 98A_63828; 98A_69952; 98A_75463; 12A_33907; 98A_10961; 14A_21517; 30E_25103; 98D_00566; 98A_16764; 98A_79129.
88 trường hợp chạy quá tốc độ quy định:
98B-017.17; 99C-295.03; 99A-447.43; 18H-029.88; 20C-068.65; 29D-582.88; 29E-354.96; 29H-093.54; 29H-336.79; 29H-886.88; 30L-068.78; 30L-426.97; 30A-668.99; 89H-044.27; 98A-515.01; 98A-523.96; 98A-601.59; 98A-818.40; 98A-863.56; 98B-162.60; 98F-009.78; 99A-347.37; 99A-486.41; 99A-840.26; 99B-088.04; 14A-096.19; 30G-113.06; 30G-118.30; 30M-460.34; 88E-010.36; 98H-024.42; 99A-159.43; 99A-174.85; 99A-351.81; 99H-046.52; 99LD-032.49; 14H-074.96; 15K-055.08; 29D-553.53; 29E-314.47; 29E-406.04; 29H-059.41; 29H-124.43; 29H-424.72; 29H-730.97; 29H-850.37; 29H-896.54; 29K-036.47; 29K-131.80; 30A-064.99; 30E-282.25; 30E-391.25; 30E-688.81; 30F-010.44; 30F-114.25; 30F-199.19; 30F-522.77; 30F-591.69; 30F-737.31; 30F-744.57; 30F-949.13; 30G-005.03; 30G-673.84; 30G-896.70; 30H-278.26; 30H-611.65; 30K-186.00; 30K-257.15; 30L-230.30; 30L-709.26; 30M-135.47; 34A-276.26; 34A-437.39; 34C-234.66; 36H-163.47; 89A-606.48; 89C-314.81; 89H-098.36; 90A-191.67; 98A-173.99; 99A-240.16; 99A-339.51; 99A-651.71; 99A-905.14; 99A-907.20; 99A-909.60; 99C-166.14; 98A-12063.
22 trường hợp rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái:
98A_68902; 98A_58701; 98A_50017; 98A_15920; 35A_07187; 17A_45517; 98A_85117; 98A_28982; 98A_90654; 99A_34293; 98A_58672; 98A_98866; 89A_17918; 99A_91378; 2A_06896; 98A_98866; 98A_29999; 19C_17146; 98A_24879; 29K_19393; 98A_31434; 98A_50088.
10 trường hợp dừng xe dưới gầm cầu vượt:
30H_59214; 98A_35747; 98A_84818; 98A_33538; 30A_05644; 30G_85432; 98A_78906; 36H_07163; 20A_26958; 29D_01022; 98C_16582; 99A_77348; 98A_46696; 98A_41820.
Danh sách 64 xe máy vi phạm
15 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:
99AA-796.31; 28H1-587.17; 99AA-262.43; 99B1-176.56; 98AA_07579; 98B2_06045; 98B2_94801; 98D1_99696; 98MĐ1_12669; 98B1_51241; 98B1_05678; 98B1_56215; 98B3_11754.
49 trường hợp chạy quá tốc độ quy định:
22FA-057.42; 36K5-234.48; 37G1-218.24; 98K1-355.45; 99G1-239.05; 12X1-210.60; 21CA-032.85; 21CA-075.88; 25T1-210.44; 36AU-031.44; 36K5-341.27; 88H1-3709; 97AE-003.16; 98B3-470.68; 99C1-010.08; 99C1-447.19; 99E1-260.38; 99F1-565.32; 28G1-27216; 12SA-0397; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98C1-288.56; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AF-02423; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865; 12V1-044.11; 12AA-632.30; 29C1-045.26; 12HA-086.92.
