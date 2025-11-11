Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

331 chủ xe ô tô và 64 xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11-11-2025 - 13:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong tuần qua (từ 2-9/11), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 395 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát và thiết bị kỹ thuật.

Danh sách 331 ô tô vi phạm

43 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30K-716.41; 99A-636.46; 34H-064.22; 99A-734.42; 20A-926.98; 99A-353.46; 99A-538.82; 99A-581.26; 99D-002.59; 29A-701.26; 30K-707.43; 99A-242.06; 99A-156.17; 99A-795.85; 99A-488.76; 98C_35385; 98C_14624; 98A_46508; 99A_24419; 98A_35364; 12A_00645; 98A_23303; 98A_29901; 29H_22874; 98A_70268; 30G_98024; 98B_15953; 98A_09939; 98A_12068; 98A_50922; 99F_00180; 98A_23281; 98A_85301; 98A_78910; 98C_18445; 98A_53840; 98C_37151; 98A_19296; 98A_62318; 98A_22334; 98A_83773; 98A_33375.

2 trường hợp quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ:

99A-888.77; 30H-030.93.

331 chủ xe ô tô và 64 xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh (Công an Bắc Ninh).

166 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường:

20A-363.95; 30H-045.65; 99A-724.02; 98E-007.18; 29B-611.48; 30A-185.65; 99LD-024.06; 36A-745.98; 30H-212.55; 99B-104.14; 98H-068.01; 99A-657.64; 29A-669.89; 12C-131.20; 99E-005.90; 99A-577.00; 99A-463.82; 99C-132.19; 99H-072.10; 98A-397.60; 12A-247.11; 30L-881.12; 99C-010.59; 99A-572.25; 99C-176.40; 99A-248.76; 30G-976.29; 15A-922.10; 34A-029.39; 99A-761.96; 99C-181.03; 99A-610.56; 99D-010.59; 99A-422.02; 30E-623.88; 51E-053.66; 99A-343.36; 99A-355.79; 89H-037.56; 99A-482.67; 99A-554.65; 99A-441.12; 29D-096.58; 99C-245.90; 12A-097.40; 99A-332.03; 99H-033.23; 98A-560.64; 99A-744.87; 99A-991.34; 30G-929.30; 29D-520.24; 29LD-316.52; 99A-362.06; 30G-624.33; 29C-550.65; 99C-136.60; 30F-717.11; 99A-864.71; 99A-107.21; 99A-334.72; 29B-068.24; 29B-171.15; 99A-450.13; 99A-832.81; 29H-991.20; 99A-165.48; 99A-310.50; 29F-040.14; 99A-160.63; 34A-582.66; 99C-169.66; 99A-637.87; 30M-319.86; 99A-573.19; 29K-274.10; 29B-401.51; 98A_51719; 98A_34428; 29A_87299; 98A_96505; 98A_47767; 98A_51654; 98C_32533; 30L_6534; 20L_7894; 20A_39743; 99B_12867; 98A_03855; 98A_19286; 98A_35169; 98A_63958; 98A_76707; 98C_32603; 30A_87991; 98A_25973; 29A_29395; 98A_34117; 30L_6797; 36C_41949; 98B_07873; 98H_04501; 98A_22811; 98A_56629; 98B_01464; 98A_79506; 98LD_00999; 98A_78376; 88C_03186; 98C_27907; 98A_71429; 98A_42691; 99A_61662; 98A_07380; 98A_06725; 34M_1941; 98A_46948; 98B_10749; 30H_50232; 98A_06913; 98A_62703; 98A_50323; 30E_83838; 98H_07984; 98A_00876; 98A_83253; 98A_76157; 98A_34218; 29A_85396; 98A_92885; 29A_85925; 28A_02760; 98A_35710; 98A_81428; 98A_08202; 98C_32603; 99A_67427; 30A_11519; 98A_66823; 98D_01344; 98A_63958; 98A_12840; 12H_00513; 98A_71878; 98A_81356; 98A_57961; 98A_22580; 98A_54072; 29C_67599; 29A_93712; 98C_06581; 98A_86490; 98C_32769; 98A_59897; 28A_02760; 30E_34070; 98A_63828; 98A_69952; 98A_75463; 12A_33907; 98A_10961; 14A_21517; 30E_25103; 98D_00566; 98A_16764; 98A_79129.

88 trường hợp chạy quá tốc độ quy định:

98B-017.17; 99C-295.03; 99A-447.43; 18H-029.88; 20C-068.65; 29D-582.88; 29E-354.96; 29H-093.54; 29H-336.79; 29H-886.88; 30L-068.78; 30L-426.97; 30A-668.99; 89H-044.27; 98A-515.01; 98A-523.96; 98A-601.59; 98A-818.40; 98A-863.56; 98B-162.60; 98F-009.78; 99A-347.37; 99A-486.41; 99A-840.26; 99B-088.04; 14A-096.19; 30G-113.06; 30G-118.30; 30M-460.34; 88E-010.36; 98H-024.42; 99A-159.43; 99A-174.85; 99A-351.81; 99H-046.52; 99LD-032.49; 14H-074.96; 15K-055.08; 29D-553.53; 29E-314.47; 29E-406.04; 29H-059.41; 29H-124.43; 29H-424.72; 29H-730.97; 29H-850.37; 29H-896.54; 29K-036.47; 29K-131.80; 30A-064.99; 30E-282.25; 30E-391.25; 30E-688.81; 30F-010.44; 30F-114.25; 30F-199.19; 30F-522.77; 30F-591.69; 30F-737.31; 30F-744.57; 30F-949.13; 30G-005.03; 30G-673.84; 30G-896.70; 30H-278.26; 30H-611.65; 30K-186.00; 30K-257.15; 30L-230.30; 30L-709.26; 30M-135.47; 34A-276.26; 34A-437.39; 34C-234.66; 36H-163.47; 89A-606.48; 89C-314.81; 89H-098.36; 90A-191.67; 98A-173.99; 99A-240.16; 99A-339.51; 99A-651.71; 99A-905.14; 99A-907.20; 99A-909.60; 99C-166.14; 98A-12063.

22 trường hợp rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái:

98A_68902; 98A_58701; 98A_50017; 98A_15920; 35A_07187; 17A_45517; 98A_85117; 98A_28982; 98A_90654; 99A_34293; 98A_58672; 98A_98866; 89A_17918; 99A_91378; 2A_06896; 98A_98866; 98A_29999; 19C_17146; 98A_24879; 29K_19393; 98A_31434; 98A_50088.

10 trường hợp dừng xe dưới gầm cầu vượt:

30H_59214; 98A_35747; 98A_84818; 98A_33538; 30A_05644; 30G_85432; 98A_78906; 36H_07163; 20A_26958; 29D_01022; 98C_16582; 99A_77348; 98A_46696; 98A_41820.

Danh sách 64 xe máy vi phạm

15 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

99AA-796.31; 28H1-587.17; 99AA-262.43; 99B1-176.56; 98AA_07579; 98B2_06045; 98B2_94801; 98D1_99696; 98MĐ1_12669; 98B1_51241; 98B1_05678; 98B1_56215; 98B3_11754.

49 trường hợp chạy quá tốc độ quy định:

22FA-057.42; 36K5-234.48; 37G1-218.24; 98K1-355.45; 99G1-239.05; 12X1-210.60; 21CA-032.85; 21CA-075.88; 25T1-210.44; 36AU-031.44; 36K5-341.27; 88H1-3709; 97AE-003.16; 98B3-470.68; 99C1-010.08; 99C1-447.19; 99E1-260.38; 99F1-565.32; 28G1-27216; 12SA-0397; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98C1-288.56; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AF-02423; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865; 12V1-044.11; 12AA-632.30; 29C1-045.26; 12HA-086.92.

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này

Theo Duy Anh

