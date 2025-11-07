Hơn một tháng nữa, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trị giá hơn 2,2 tỷ USD dự kiến được khởi công xây dựng

Chiều ngày 6/11, lãnh đạo phường Cửa Ông đã làm việc với chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị liên quan để tháo gỡ một số vướng mắc tại dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030 tại Văn bản số 1409 ngày 17/10/2020.

Đây là dự án điện khí đầu tiên tại Quảng Ninh, mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, giảm dần phụ thuộc vào nhiệt điện than vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu năng lượng địa phương.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung diện tích, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha tại phường Cửa Ông. Dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện VIII của Chính phủ, có quy mô 2 tổ máy, tổng công suất 1.500MW, với tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD do Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh)

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời tạo thêm hàng nghìn việc làm trong giai đoạn xây dựng.

Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, dự án còn được xem là lời giải kịp thời cho tình trạng thiếu hụt nguồn điện ở miền Bắc, nơi dự kiến thiếu khoảng 6.000MW trong giai đoạn 2021-2030 do nhiều nhà máy chậm tiến độ, trong khi điện mặt trời và điện gió chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh Quảng Ninh và phường Cửa Ông, đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thiện thiết kế san nền, hồ sơ mời thầu tổng thầu thiết kế, mua sắm thiết bị và thi công, nộp hồ sơ thuê đất.

Song song với đó, ngoài phần diện tích hơn 1,7ha đã được giải phóng mặt bằng trước đây, trong tháng 9/2025, phường Cửa Ông đã hoàn tất công tác giải phóng gần 34ha đất và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực II để triển khai các bước tiếp theo, phục vụ việc bàn giao cho chủ đầu tư.

Riêng phần diện tích liên quan đến các tổ chức, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện quy trình thu hồi đất, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Tại cuộc họp, phường Cửa Ông cùng chủ đầu tư, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan đã cùng nhau trao đổi, thảo luận chi tiết về phương án cấp điện, cấp nước và đảm bảo giao thông phục vụ thi công giai đoạn san nền của dự án. Trên tinh thần hợp tác và tháo gỡ khó khăn, các bên đã thống nhất được phương án tối ưu cho hệ thống điện, nước và giao thông.

Phường Cửa Ông khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất, sớm nhất để chủ đầu tư hoàn tất các bước chuẩn bị, bảo đảm dự án được khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.