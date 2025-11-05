Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu đang bước vào giai đoạn cuối và sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2025. Đây là thời điểm quan trọng để người dân và doanh nghiệp tranh thủ hoàn tất thủ tục xuất nhập cảnh với chi phí tiết kiệm, tận dụng trọn vẹn ưu đãi trước khi mức lệ phí được áp dụng trở lại như quy định ban đầu.

Chính sách này được quy định cụ thể tại Thông tư số 64/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2025. Theo đó, mức thu lệ phí đối với việc cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh và tem AB được giảm một nửa so với quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC. Việc điều chỉnh này không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hướng đến nền hành chính công hiện đại và tiện lợi hơn.

Từ ngày 01/01/2026, lệ phí cấp hộ chiếu sẽ trở lại mức thu ban đầu theo quy định tại Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

Ảnh chụp màn hình

Vì vậy, người dân có nhu cầu làm mới hoặc cấp lại hộ chiếu nên chủ động thực hiện hồ sơ trong thời gian ưu đãi, nhất là thông qua hình thức nộp trực tuyến. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí mà còn mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng trong quá trình giải quyết thủ tục.

Bên cạnh chính sách giảm 50% lệ phí, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến khích người dân nâng cấp sang hộ chiếu gắn chíp điện tử để được hưởng thêm nhiều tiện ích lâu dài khi thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh.

Hộ chiếu gắn chíp điện tử mang lại nhiều lợi ích nổi bật. Trước hết, công dân sở hữu loại hộ chiếu này có thể đăng ký sử dụng cổng kiểm soát tự động (Autogate) tại các sân bay quốc tế và cửa khẩu, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm tình trạng chờ đợi, xếp hàng.

Ngoài ra, chíp điện tử tích hợp trong hộ chiếu lưu trữ dữ liệu sinh trắc học được mã hóa, đảm bảo mức độ bảo mật cao, chống làm giả và bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn so với hộ chiếu thông thường.

Đặc biệt, hộ chiếu gắn chíp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, được nhiều quốc gia ưu tiên khi xem xét cấp thị thực, giúp công dân Việt Nam thuận lợi hơn khi đi công tác, du lịch hoặc học tập ở nước ngoài.

Để thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu nhanh chóng và tận dụng chính sách giảm lệ phí, người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, chọn thủ tục “Cấp hộ chiếu phổ thông”, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, tải ảnh chân dung đúng quy định và đăng ký hình thức nhận kết quả qua bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan. Việc thanh toán lệ phí được thực hiện trực tuyến sau khi hồ sơ được duyệt.

Đây là thời điểm thuận lợi nhất để người dân làm mới hoặc cấp lại hộ chiếu với mức lệ phí thấp nhất trong năm 2025, đồng thời nâng cấp sang hộ chiếu gắn chíp điện tử để hưởng trọn các lợi ích hiện đại, an toàn và tiện ích hơn khi xuất, nhập cảnh, sẵn sàng cho những hành trình quốc tế trong năm 2026.