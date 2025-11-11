Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có TP Đà Nẵng, liên tục ghi nhận các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các đối tượng thường giả danh cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh… để rao bán hàng hóa, dịch vụ như tour du lịch, đặt phòng, đặt tiệc, bán đặc sản thông qua các nền tảng phổ biến như Facebook, Zalo, TikTok hoặc trên các sàn thương mại điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội giả mạo, đặt tên tương tự hoặc trùng với tên cơ sở thật, sau đó sao chép nội dung, hình ảnh từ trang chính thức và chạy quảng cáo nhằm tăng độ uy tín. Nhiều trường hợp còn mua, thuê hoặc tấn công chiếm quyền các tài khoản có dấu tích xanh để che giấu hành vi lừa đảo. Bằng cách này, chúng dễ dàng đánh vào tâm lý tin tưởng của người dùng.

Sau khi chiếm được lòng tin của nạn nhân, chúng thường yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ trước khi giao hàng hay cung cấp dịch vụ, rồi nhanh chóng chiếm đoạt tiền và chặn mọi liên lạc.

Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là người tiêu dùng phổ thông, đặc biệt là những người thường xuyên mua hàng online, đặt dịch vụ du lịch hoặc ăn uống qua mạng xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác:

- Chỉ nên mua hàng hóa, dịch vụ từ các cơ sở uy tín, có thông tin rõ ràng, từng giao dịch trước đó.

- Kiểm tra kỹ tính minh bạch của tài khoản mạng xã hội trước khi thực hiện giao dịch. Những tài khoản giả mạo thường mới được tạo lập, có lịch sử đổi tên liên tục hoặc được quản trị từ nước ngoài.

- Tìm kiếm, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, không chỉ dựa vào quảng cáo hay tin nhắn riêng của người bán.

- Xác thực kỹ thông tin doanh nghiệp trước khi chuyển tiền. Khi tra cứu resort, khách sạn hay nhà hàng trên Facebook, nên vào mục “Giới thiệu” để kiểm tra phần “Tính minh bạch của Trang”, đặc biệt là vị trí quản trị viên và lịch sử đổi tên. Nếu phát hiện quản trị viên ở ngoài Việt Nam hoặc trang có nhiều lần đổi tên trong thời gian ngắn, cần thận trọng và xác minh thêm.

Trang Fanpage có dấu hiệu giả mạo, thông tin ở địa điểm nước ngoài, thay đổi tên thường xuyên. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

- Tuyệt đối không chuyển tiền trước khi chưa xác định rõ danh tính và uy tín của người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

- Nếu phát hiện hành vi đáng ngờ, người dân nên liên hệ ngay với Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng hoặc Công an khu vực gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

