424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 47B, đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 15.

Thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 424 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ “Xử phạt nguội”.

Danh sách chi tiết như sau:

Tuyến Quốc lộ 1: 80 trường hợp

Tuyến Quốc lộ 45: 122 trường hợp

Tuyến đường Hồ Chí Minh: 105 trường hợp.

Tuyến quốc lộ 47: 11 trường hợp

Tuyến quốc lộ 47B: 47 trường hợp

Quốc lộ 15: 59 trường hợp

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá, sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Theo: Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá