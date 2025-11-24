Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

341 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

24-11-2025 - 08:46 AM | Xã hội

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, nhiều tỉnh, thành công bố danh sách các phương tiện phạt nguội. Đáng chú ý, không chỉ chủ xe ôtô, mà nhiều chủ xe máy (mô tô) cũng bị phạt nguội.

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 11/10/2025 đến ngày 20/10/2025. 

Trong đó, có 109 trường hợp xe máy vi phạm. Danh sách cụ thể như sau:

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 06/10/2025 đến ngày 10/10/2025. Trong đó, có 77 trường hợp xe máy vi phạm.

Danh sách chi tiết 77 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đã phát hiện 432 trường hợp vi phạm, gồm 341 ô tô và 91 mô tô (xe máy) từ 10 đến 16/11/2025. 

Danh sách 91 trường hợp xe máy cụ thể như sau:

40 trường hợp mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

48 trường hợp mô tô (xe máy) chạy quá tốc độ quy định:

03 trường hợp mô tô (xe máy) không đội mũ bảo hiểm: 99B1-419.42; 99B1-553.57; 29H1-223.12.

Trước đó, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đã phát hiện 395 trường hợp vi phạm, trong đó 331 ô tô và 64 mô tô (xe máy) từ 02/11 đến 09/11/2025. 

Danh sác 64 trường hợp xe máy cụ thể như sau:

15 trường hợp mô tô (xe máy) không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

49 trường hợp mô tô (xe máy) chạy quá tốc độ quy định:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Theo: Phòng CSGT tỉnh Thanh Hoá, Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh

Theo Mini

Đời sống và pháp luật

