182 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
182 chủ xe máy có biển số dưới đây cần khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168.
Theo thông báo từ lực lượng chức năng, nhiều chủ xe máy đã bị ghi nhận vi phạm qua hệ thống camera giám sát và cần nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định tại Nghị định 168.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 18/11/2025 đến 12h ngày 19/11/2025, hệ thống camera AI thí điểm tại khu vực nội đô Hà Nội (nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi) đã tự động phát hiện và ghi lại hàng loạt trường hợp vi phạm. Kết quả trích xuất cho thấy:
Trước đó, Công an Thanh Hóa cũng công bố kết quả trích xuất từ hệ thống camera giám sát trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn 11/10/2025 - 20/10/2025. Trong số các phương tiện bị phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng đã liệt kê 117 xe máy thuộc diện phạt nguội, bao gồm:
