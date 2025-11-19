Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài xế ngỡ ngàng khi nhận phạt nguội và phát hiện 3 ô tô cùng biển số

19-11-2025 - 19:39 PM | Xã hội

Khi đi đăng kiểm, anh K. bất ngờ phát hiện 2 lỗi phạt nguội "oan" của 2 ô tô khác nhau nhưng mang biển số giống xe của mình.

Ngày 19/11, mạng xã hội chia sẻ bài viết của một tài xế, cho rằng mình bị thông báo "phạt nguội oan" do 2 ô tô khác đeo biển giả, sửa biển số.

Theo bài viết này, ô tô nhãn hiệu Ford, mang biển kiểm soát 30G-818.xx hết hạn đăng kiểm vào ngày 16/11. Vài ngày trước đó, chủ xe là anh N.T.N.K. đến trạm đăng kiểm thì nhận được thông báo có 2 lỗi phạt nguội chưa giải quyết. Anh K. sau đó đã đến trụ sở cảnh sát giao thông để xem hình ảnh vi phạm.

Tài xế ngỡ ngàng khi nhận phạt nguội và phát hiện 3 ô tô cùng biển số- Ảnh 1.

Chiếc xe chính chủ của anh N.T.N.K.

Tuy nhiên, thông báo phạt nguội có hình ảnh của 2 ô tô khác nhau. Một chiếc mang nhãn hiệu Kia vi phạm lỗi vượt quá tốc độ cho phép lúc 8h42 ngày 23/5 tại quốc lộ 1 đoạn qua phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình.

Chiếc xe còn lại mang nhãn hiệu Hyundai vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn lúc 9h17 ngày 26/11/2024 tại nút giao Lê Duẩn - Nguyễn Phúc Lai, Ninh Bình. Chủ phương tiện cho rằng mình bị "phạt nguội oan" do 2 ô tô trên sử dụng biển số giả hoặc đã bị sửa biển.

Theo đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), cơ quan công an sẽ có trách nhiệm chứng minh vi phạm.

Tài xế ngỡ ngàng khi nhận phạt nguội và phát hiện 3 ô tô cùng biển số- Ảnh 2.

Thông báo phạt nguội của ô tô khác nhưng cùng đeo biển số 30G-818.xx.

"Trường hợp người dân nhận được thông báo phạt nguội mà phát hiện có dấu hiệu bị ô tô khác đeo biển giả, sửa biển số thì có thể khiếu nại với cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

Trước hết, cơ quan công an sẽ gỡ bỏ phạt nguội oan, đồng thời, thông báo đến lực lượng chức năng để truy tìm ô tô có hành vi đeo biển giả, sửa biển số để xử lý", đại diện Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết.

Cũng theo vị này, người bị phạt nguội oan không có trách nhiệm phải chứng minh bản thân không vi phạm, nhưng khuyến khích cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh để quá trình xác minh được nhanh chóng.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

