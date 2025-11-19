Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề "phạt nguội"

19-11-2025 - 12:23 PM | Xã hội

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại, người dân cần nắm rõ để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi, thông báo “phạt nguội” của lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu truy cập vào đường link “lạ” để nộp phạt. 

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của đối tượng lừa đảo.

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề

Người dân hãy cảnh giác trước tin nhắn lừa đảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tuyệt đối thực hiện những nguyên tắc sau:

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề

Nếu người dân cài đặt các phần mềm này, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Công an Hà Nội cảnh báo tới tất cả người dân liên quan đến vấn đề

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: "www.csgt.vn" hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”.


Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xét xử vụ kẹo Kera: Những hình ảnh đầu tiên tại toà của Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

Xét xử vụ kẹo Kera: Những hình ảnh đầu tiên tại toà của Hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog Nổi bật

Bắt "bà trùm" Phạm Thị Bích Phượng

Bắt "bà trùm" Phạm Thị Bích Phượng Nổi bật

Sáng nay, miền Bắc rét nhất 3,6°C

Sáng nay, miền Bắc rét nhất 3,6°C

11:55 , 19/11/2025
Giây phút Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa án với tư cách bị cáo

Giây phút Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa án với tư cách bị cáo

11:22 , 19/11/2025
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đồng ý để 2 luật sư bào chữa

10:46 , 19/11/2025
Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

10:39 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên