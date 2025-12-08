Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3, những khu vực nào có thể bị ảnh hưởng?

08-12-2025 - 16:38 PM | Xã hội

Công ty Thủy điện Trị An thông báo người dân ở vùng hạ lưu của Đồng Nai, TPHCM cần có biện pháp phòng ngừa khi Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3

14 giờ chiều nay (8-12), Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ đợt 3 xuống hạ du với tổng lưu lượng từ 500 m3/s đến 760 m3/s. Căn cứ theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Phía công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ lưu sông Đồng Nai (các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều (Đồng Nai), Tân Hiệp, Tân Uyên (TPHCM) chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Những khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng khi Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3? - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An xả lũ trước đó

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai sáng 8-12, hiện mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và trên sông La Ngà tiếp tục xuống dần.

Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước xuống dần, ở mức báo động 1 (1,8 m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước xuống dần, ở mức báo động 1 (104,5 m).

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo, thời gian tới mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và trên sông La Ngà tiếp tục xuống dần, không còn khả năng gây lũ và ngập lụt các khu vực ven sông.


Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiều nay 8-12, thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

Chiều nay 8-12, thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ Nổi bật

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết!

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết! Nổi bật

Tin mới nhất vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông

Tin mới nhất vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông

16:20 , 08/12/2025
VIDEO: Tài xế ô tô tăng ga hất văng CSGT lên nắp capo bỏ chạy

VIDEO: Tài xế ô tô tăng ga hất văng CSGT lên nắp capo bỏ chạy

15:59 , 08/12/2025
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch 2026 tại TPHCM

15:45 , 08/12/2025
Rơi nước mắt cảnh người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích suốt một tuần

Rơi nước mắt cảnh người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích suốt một tuần

15:31 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên