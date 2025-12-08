Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VIDEO: Tài xế ô tô tăng ga hất văng CSGT lên nắp capo bỏ chạy

08-12-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế N.V.M. quay xe, tăng ga, hất một CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy với tốc độ cao.

Ngày 8-12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ N.V.M. (SN 1980, trú tại xóm An Long, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Video tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng CSGT lên nắp capo bỏ chạy. Nguồn: MXH

Trước đó, theo cơ quan công an, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 7-12, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng ô tô con BKS 20A-742.xx để kiểm tra nồng độ cồn, tài xế N.V.M. không chấp hành mà lập tức đánh lái, quay đầu bỏ chạy, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp capo. Tài xế M. sau đó phóng xe chạy với tốc độ cao hướng về xã Vạn Phú - Đại Phúc.

Tổ công tác lập tức truy đuổi và khống chế được chiếc xe ô tô sau khoảng 300 m truy đuổi.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác xác định tài xế là N.V.M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,356 mg/lít khí thở, đồng thời có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và chống người thi hành công vụ.


Theo Như Quỳnh

Người lao động

