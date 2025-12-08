Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Rơi nước mắt cảnh người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích suốt một tuần

08-12-2025 - 15:31 PM | Xã hội

Nhiều ngày qua, người đàn ông lặng lẽ ngồi trên bờ sông Krông Ana – nơi phát hiện xe máy và cặp sách của con gái mất tích gần một tuần nay.

Sáng 8/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp cùng người dân tích cực tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk ).

Trước đó, chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không về nhà. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm kiếm quanh khu vực và liên hệ bạn bè của em nhưng không có manh mối. Ngay sau đó, người thân đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của em T. để lại gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana), cách nhà em khoảng 80km.

Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm em T.

Tại bờ sông Krông Ana, nhiều người theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm. Ai cũng không khỏi xót xa trước hình ảnh người cha lặng lẽ ngồi trên bờ sông, ánh mắt dõi theo dòng nước. Ông chia sẻ, ngày nào gia đình cũng ra bờ sông, mong một tín hiệu từ con. T. là con gái đầu trong gia đình có ba chị em.

“Cả tuần trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của con, cả gia đình như ngồi trên đống lửa, nỗi lo lắng và đau xót không thể tả”, người cha nghẹn ngào nói.

Cha của nữ sinh ngồi bên bờ sông ngóng tin con.

Một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải cho biết, đến sáng 8/12, nhà trường vẫn chưa nhận được thông tin mới về em T., và vẫn hồi hộp chờ đợi tin tức từ cơ quan chức năng cũng như gia đình.


Theo Huỳnh Thủy

Tiền Phong

