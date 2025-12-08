Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư ở TP. HCM, trên người có nhiều hình xăm

08-12-2025 - 15:10 PM | Xã hội

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, những ngày qua, cư dân sống tại tầng 5 của một chung cư trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TP.HCM) phản ánh thường thấy mùi khó chịu phát ra từ căn phòng số 2 tầng này. Vào khoảng 18 giờ chiều 7/12, Ban Quản lý chung cư cử người đến căn hộ, tìm cách liên lạc với cư dân sống tại đây nhưng không nhận được phản hồi. Nhận thấy có điều bất thường, họ mở cửa vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong tại khu vực nhà vệ sinh.

Thi thể của người đàn ông này đang trong tình trạng phân hủy nằm bên trong nhà vệ sinh. Ghi nhận tại hiện trường, bên cạnh thi thể nạn nhân có vũng máu. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun và quần đùi màu trắng.

Khi mở cửa vào trong căn hộ, tất cả hoảng hốt phát hiện thi thể của một người đàn ông đang trong quá trình phân huỷ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Trưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt căn hộ để phục vụ công tác khám nghiệm. Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của chung cư để xác định lịch trình của nạn nhân cũng như những người ra vào căn hộ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đến hôm nay (8/12), theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là một người đàn ông nước ngoài, với đặc điểm nhận dạng có nhiều hình xăm trên người.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện nhắm đến người mua hàng online

Thêm trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện nhắm đến người mua hàng online Nổi bật

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết!

Loạt mức phạt mới về hành vi đánh lô đề, đánh bạc… khiến nhiều người chột dạ: Chơi vài con số cho vui coi chừng mất Tết! Nổi bật

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù

Nguyễn Thúc Thùy Tiên chấp nhận mức án 2 năm tù

14:44 , 08/12/2025
Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

13:14 , 08/12/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989

12:59 , 08/12/2025
Chiều nay 8-12, thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

Chiều nay 8-12, thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

12:23 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên