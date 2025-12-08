Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin mới nhất vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông

08-12-2025 - 16:20 PM | Xã hội

Công an thành phố Hà Nội đã thông báo với gia đình thông tin mới về vụ việc.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, trú Nghệ An) cho biết trên tờ VnExpress rằng Công an thành phố Hà Nội đã thông báo với gia đình kết quả trưng cầu giám định ADN vụ việc. Cụ thể thi thể bị trói bằng băng dính, bỏ trong túi nylon trôi trên sông ở xã Đức Hợp, Hưng Yên, là Nguyễn Thị Y.N., 19 tuổi, trú Nghệ An (con gái ông Ngọc).

Được biết gia đình sẽ bố trí ra Hà Nội nhận kết quả bằng văn bản, đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra.

Nạn nhân mới chỉ 19 tuổi. Ảnh: Dân Việt

Liên quan đến vụ việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết trên báo Dân Trí rằng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nghi phạm liên quan tới vụ việc trên. Được biết, nghi phạm là bạn trai nạn nhân song thông tin chi tiết về danh tính và diễn biến vụ án hiện chưa được công bố.

Diễn biến vụ việc được báo Pháp luật TP.HCM thuật lại như sau, chiều tối ngày 3 /11, chị N. rời nhà đi ra Hà Nội. Ngày hôm sau, N. có liên lạc với gia đình, báo đang ở Hà Nội và dự định chiều ngày 4 /11 sẽ bắt xe khách về quê. Tuy nhiên sau đó gia đình không còn liên lạc được với em.

Tới ngày 11 /11, gia đình nhận được thông tin một thi thể nữ trôi trên sông qua địa bàn xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Thi thể đang phân hủy mạnh, bị trói bằng dây băng dính, bỏ trong bao nilon. Trên người nạn nhân có hình xăm dãy số “19-12-2006”.

“Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp”, đại diện gia đình xót xa chia sẻ với báo chí.

N. từng có thời gian làm việc tại Hà Nội, sau đó do cửa hàng đóng cửa nên chuyển xuống tỉnh Bắc Ninh (cũ) làm việc. Khoảng 2 tháng sau vì bà ốm nên N nghỉ việc chăm sóc bà rồi về nhà.

