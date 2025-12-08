Kết quả xổ số hôm nay, 8-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số hôm nay, 8-12, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau công bố
Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau
Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM có giải đặc biệt 287570
Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp là 652680
Kết quả xổ số của Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau, giải đặc biệt có dãy số 761911
Kết quả xổ số hôm nay ngày 8-12 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút
Giải đặc biệt kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.
Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.
