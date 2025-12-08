Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một bí thư xã được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

08-12-2025 - 16:50 PM | Xã hội

Một Bí thư Đảng ủy xã ở Thanh Hóa vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký quyết định số 3816 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ông Vũ Văn Đạt, tân Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BTH

Theo đó, ông Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (nhiệm kỳ 2025-2030); Chủ tịch HĐND xã Vân Du (nhiệm kỳ 2021-2026) được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thay ông Trịnh Xuân Thúy nhận công tác khác.

Theo quyết định, ông Vũ Văn Đạt được điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có thời hạn 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Vũ Văn Đạt chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Vũ Văn Đạt sinh năm 1976, quê quán xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình. Trước khi giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, ông Đạt có nhiều năm công tác trong ngành lâm nghiệp rồi được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cũ; Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cũ; Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cũ; Bí thư Huyện ủy Thạch Thành cũ.

Sau khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện, ông Vũ Văn Đạt giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa.


