Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Cuối tuần này, miền Bắc rét ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh suy yếu, khu vực Bắc Bộ từ ngày 8 - 10/12 có mưa vài nơi, ngày có nắng.

Phía Đông Bắc Bộ ngày và đêm 11/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ khoảng ngày 12-13/12, do tác động của một đợt không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội xuống khoảng 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 9 độ C.

Cuối tuần này, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh dự báo sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng TP Huế có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.