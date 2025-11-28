Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo, từ nay đến 30/11, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 25-26 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 12-13 độ C.

Sang đầu tháng 12, thời tiết sẽ ấm dần, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-19 độ C.

Miền Bắc liên tục đón nhiều đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm về đêm, ngày hanh khô (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 9-26 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-32 độ.