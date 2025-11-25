Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi sắp mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và tiếp tục mở rộng sang các khu vực khác.

Thời tiết ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm 25/11 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 26/11 mưa giảm.

Không khí lạnh sẽ gây mưa tại một số tỉnh miền Trung (Ảnh: VOV).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-26 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi, riêng TP Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 13-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.