Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc chuyển rét, có nơi rét đậm
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay và sáng sớm mai, Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống nước ta.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ 12-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.
Trong các đêm từ 12-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/11
Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 17-29 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 19-28 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.
