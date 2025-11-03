Thêm đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường, nhiều khu vực rét đậm và mưa rất to

Theo tin phát lúc 21h30 ngày 03/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết: Trong 24 giờ qua, khối không khí lạnh đã mở rộng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, gây biển động mạnh.

Diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới

Trên đất liền, đêm 03 và ngày 04/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2–3, riêng vùng ven biển đạt cấp 3–4. Từ tối 03 đến ngày 05/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rải rác; riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, đặc biệt vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Tại Hà Nội, từ tối 03–04/11 có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 17–19 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng cao 2,0–3,5m. Tại khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3,0–5,0m, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ phía Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi; tại đô thị và khu công nghiệp có thể xảy ra ngập cục bộ. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của tàu thuyền, vận tải biển và các công trình ven bờ.

Người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và sản xuất trong những ngày thời tiết diễn biến phức tạp.

Cập nhật tin bão gần Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão Kalmaegi được xác định ở khoảng 10,6 độ vĩ Bắc và 126,3 độ kinh Đông, thuộc vùng ven biển phía Đông miền Trung Philippines. Đây là một cơn bão mạnh, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 12–13 (tức 118–149 km/giờ), giật cấp 16.

Hiện bão Kalmaegi đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Dự kiến, trong những ngày tới, cơn bão này có thể đi vào khu vực Biển Đông, gây ảnh hưởng đến thời tiết các vùng ven biển phía Đông nước ta.

Cảnh báo diễn biến và tác động của bão Kalmaegi trong 72–120 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng từ 72 đến 108 giờ tiếp theo, bão Kalmaegi được dự báo sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ. Khi tiến vào khu vực Biển Đông, cơn bão có khả năng suy yếu dần về cường độ.

Dự báo tác động của bão trên biển cho thấy, từ chiều ngày 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau đó tăng lên cấp 8–10; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11–13, giật cấp 15–16. Sóng biển cao từ 5,0–7,0 m, biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, với sóng cao 8,0–10,0 m. Biển tiếp tục trong trạng thái động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền và các công trình hoạt động trên biển trong khu vực nguy hiểm được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động rất mạnh của gió giật, sóng lớn, dông và lốc xoáy. Các địa phương ven biển cần chủ động theo dõi sát diễn biến của bão và có phương án đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền và cơ sở hạ tầng ven bờ.

Dự báo thời tiết đêm 3 và ngày 04/11/2025

Khu vực TP. Hà Nội:

Thời tiết nhiều mây, có mưa. Gió Đông Bắc thổi cấp 2–3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19 độ C, cao nhất 19–21 độ C.

Tây Bắc Bộ:

Khu vực này có nhiều mây, đêm có mưa, ban ngày xuất hiện mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng khu vực Điện Biên – Lai Châu trời lạnh hơn. Nhiệt độ thấp nhất từ 17–20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 19–22 độ C, riêng Lai Châu – Điện Biên đạt 22–25 độ C.

Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển mạnh hơn, cấp 3–4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 19–22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế:

Trời nhiều mây, khu vực phía Bắc có mưa; phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Thời tiết lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C; cao nhất phía Bắc 20–23 độ C, phía Nam 24–26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Ban đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió phía Bắc thổi Đông đến Đông Bắc cấp 2–3, phía Nam gió Tây Nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C; cao nhất 29–32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C; cao nhất 27–30 độ C.

Nam Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C; cao nhất 30–33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–26 độ C, cao nhất 30–32 độ C.