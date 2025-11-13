Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, miền Bắc giảm nhiệt mạnh
Do tác động của không khí lạnh, khu vực miền núi phía Bắc có nơi giảm xuống dưới 13 độ. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ tăng mạnh, cao nhất 28 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (13/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu nước ta.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.
Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 12 và ngày 13/11
Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ 16-28 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 14-28 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 15-28 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
