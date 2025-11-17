Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?

17-11-2025 - 18:23 PM | Xã hội

Do tác động của đợt không khí lạnh mạnh, từ đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc giảm sâu, nhiệt độ thấp nhất dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm 17/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Từ đêm nay, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. 

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi và trung du từ 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm nay và ngày mai có mưa, mưa rào, từ đêm 17/11 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?- Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/11

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 12-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ từ 15-28 độ, có nơi dưới 7 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 11-22 độ, có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 14-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ c ó mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành

Thông báo khẩn tới 9 tỉnh, thành Nổi bật

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

424 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Tạm giữ hình sự tài xế Châu Anh Nhật

Tạm giữ hình sự tài xế Châu Anh Nhật

18:11 , 17/11/2025
Chủ tịch Đồng Tháp được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Chủ tịch Đồng Tháp được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

17:40 , 17/11/2025
Chính phủ yêu cầu chăm lo đời sống người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ yêu cầu chăm lo đời sống người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

16:55 , 17/11/2025
Điều động, chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Điều động, chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

16:31 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên