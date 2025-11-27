Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục giảm

27-11-2025 - 18:15 PM | Xã hội

Do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ vào ban đêm tại Bắc Bộ giảm xuống còn từ 8-11 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay  (27/11), một đợt không khí lạnh mới đã tràn xuống nước ta, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 11-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục giảm- Ảnh 1.

Từ nay đến tháng 12, miền Bắc liên tục đón thêm nhiều đợt không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 9-26 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 12-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ c ó mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 15-26 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà Nội và Bắc Bộ mưa rét đến mức nào?

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

