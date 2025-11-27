Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục giảm
Do tác động của các đợt không khí lạnh liên tiếp, nhiệt độ vào ban đêm tại Bắc Bộ giảm xuống còn từ 8-11 độ C.
- 13-11-2025Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, miền Bắc giảm nhiệt mạnh
- 12-11-2025Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc chuyển rét, có nơi rét đậm
- 04-11-2025Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?
- 30-10-2025Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, lạnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/11), một đợt không khí lạnh mới đã tràn xuống nước ta, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này khoảng 11-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/11
Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 9-26 độ, có nơi dưới 8 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 12-25 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-29 độ.
Cao nguyên Trung Bộ c ó mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 15-26 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.
Đời sống và pháp luật