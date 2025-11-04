Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?

04-11-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ ngày 6/11, Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng, nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 25-27 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (4/11), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét. Nhiệt độ xuống thấp nhất 16-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-22 độ.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đến hôm nào?- Ảnh 1.

Từ mai, miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng dần (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo từ mai (5/11), trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều tăng dần lên 23-24 độ.

Từ ngày 6/11, khu vực này chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 4 và ngày 5/11

Thời tiết Hà Nội không mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-25 độ, tăng khoảng 4 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ  có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Miền Bắc rét nhất 8,9°C trong đợt không khí lạnh đầu mùa

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

