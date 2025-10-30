Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh bao trùm, dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc là bao nhiêu?

30-10-2025 - 19:24 PM | Xã hội

Theo cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 1/11, miền Bắc trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét xuống dưới 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/10), khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bộ.

Dự báo, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh bao trùm, dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc là bao nhiêu?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trên đất liền, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m. Vùng biển phía Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Trong hai ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 18–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 21-23 độ C, vùng núi dưới 20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhà cửa và công trình hạ tầng. Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại vùng trũng và khu đô thị. Gió mạnh, sóng lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, lạnh

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, lạnh Nổi bật

Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra

Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra Nổi bật

Ai từng mua hàng từ Facebook “Hiếu Decal”, “Tham Vinh”, “Miều Lê”… liên hệ ngay cơ quan chức năng

Ai từng mua hàng từ Facebook “Hiếu Decal”, “Tham Vinh”, “Miều Lê”… liên hệ ngay cơ quan chức năng

17:18 , 30/10/2025
Từ 1/1/2026, lương 20 triệu đóng thuế TNCN bao nhiêu?

Từ 1/1/2026, lương 20 triệu đóng thuế TNCN bao nhiêu?

16:59 , 30/10/2025
Bắt tạm giam Giám đốc Huỳnh Điền Hiếu Trung

Bắt tạm giam Giám đốc Huỳnh Điền Hiếu Trung

16:33 , 30/10/2025
Từ năm 2026, có tới 20 khoản thu nhập “không mất một đồng” tiền thuế: Nhiều người bất ngờ vì có cả mình trong diện này!

Từ năm 2026, có tới 20 khoản thu nhập “không mất một đồng” tiền thuế: Nhiều người bất ngờ vì có cả mình trong diện này!

16:03 , 30/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên