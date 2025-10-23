Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc rét nhất 8,9°C trong đợt không khí lạnh đầu mùa

23-10-2025 - 15:35 PM | Sống

Miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh đầu mùa, nhiệt độ sáng sớm nay thấp nhất 8,9°C, Hà Nội có nơi xuống 15,8°C.

Đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng sâu tới các tỉnh, thành miền Bắc. Sáng sớm nay, nhiệt độ Hà Nội và nhiều khu vực ở miền Bắc giảm sâu, đặc biệt khu vực núi cao có nơi xuống dưới 9°C, trời rét.

Cụ thể, sáng sớm nay, nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi có độ cao hơn 1.500m, xuống thấp nhất 8,9°C.

Các khu vực núi cao khác như Sa Pa (Lào Cai) 13,3°C, Sìn Hồ (Lai Châu) 13,2°C, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) 14,5°C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 15,6°C...

Miền Bắc rét nhất 8,9°C trong đợt không khí lạnh đầu mùa- Ảnh 1.

Nhiệt độ miền Bắc giảm sâu trong sáng sớm nay, rét nhất 8,9°C. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Tại Hà Nội, 4/5 trạm đo sáng sớm nay ghi nhận nhiệt độ xuống 18°C. Cụ thể, Sơn Tây 18,4°C, Láng 18,3°C, Hoài Đức 18,1°C, Hà Đông 18°C. Trong đó, tại trạm Ba Vì quan trắc được nhiệt độ 15,8°C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội cũng chỉ dao động 21-23°C, thấp nhất 18-21°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không cao.

Một số địa phương khác tại miền Bắc cũng ghi nhận mức nhiệt thấp như Hưng Yên 17,6°C, Nam Định 17,3°C...

Không khí lạnh không chỉ tác động tới các tỉnh, thành miền Bắc mà còn ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo từ nay đến 1/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét .

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong khoảng ba tháng tới (11/2025 đến tháng 1/2026), xác suất duy trì trạng thái La Nina khả năng đạt mức từ 60-75% và xác suất ở trạng thái trung tính trong khoảng 25-40%.

Không khí lạnh có thể hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-1/2026. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Từ tháng 11-12/2025, nhiệt độ trung bình cả nước xu hướng thấp hơn khoảng 0,5°C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, Bắc Bộ và phía nam của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ trung bình tháng 12/2025 và tháng 1/2025 xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Tin mưa rét dưới 13°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Theo Huệ Nguyễn

VTC News

