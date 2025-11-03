Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập: Nhiệt độ Hà Nội thấp nhất 17 độ, vừa mưa vừa rét

03-11-2025 - 13:26 PM | Xã hội

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ mưa rét diện rộng, có nơi dưới 15 độ C, Hà Nội mưa lạnh, biển động mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay (3/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng và gây mưa nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ảnh minh họa

Dự báo, ngày 3/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Tây Bắc Bộ; sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ngày 03-04/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi; trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 03–04/11 có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Vịnh Bắc Bộ: gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0–3,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0–5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ phía Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội:

- Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

- Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

- Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.


