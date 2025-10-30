Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, lạnh

30-10-2025 - 18:20 PM | Xã hội

Theo dự báo, nhiệt độ cao nhất trong ngày 31/10 tại Hà Nội giảm xuống còn 25 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc chuyển mưa, lạnh- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi (Ảnh: Người lao động).

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 30 và ngày 31/10

Thời tiết Hà Nội có mưa. Trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 19-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; riêng từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Tp Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

