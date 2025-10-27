Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai 28/10, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động tới thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Do sự kết hợp của không khí lạnh tăng cường và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao gây ra đợt mưa lớn kéo dài tại Trung Bộ (Ảnh: CAND).

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 17-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 18-29 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.