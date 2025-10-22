Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc giảm nhiệt mạnh

22-10-2025 - 18:37 PM | Xã hội

Theo dự báo, ngày mai, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh thêm xuống miền Bắc, nhiệt độ giảm đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tăng cường đã báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ trong ngày 23/10 khiến trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ giảm khoảng 4-5 độ so với hôm nay.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng 19–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc giảm nhiệt mạnh- Ảnh 1.

Ngày mai, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm xuống còn 26 độ C, trời se lạnh (Ảnh: MT&CS).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 12 kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ đêm 22/10 có mưa lớn diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 22 và ngày 23/10

Thời tiết Hà Nội không mưa. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ từ 17-27 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP. Huế) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Quảng Trị và TP. Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

