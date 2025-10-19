Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Nhiều nơi mưa to đến rất to

19-10-2025 - 18:41 PM | Xã hội

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/10, một bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta.

Từ chiều tối và đêm nay, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến Đông Bắc Bộ. Từ ngày 20–22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 20/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa khoảng 19–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Nhiều nơi mưa to đến rất to- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Tiền phong).

Không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi trong đêm 19/10; từ ngày 20/10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 19 và ngày 20/10

Thời tiết Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây

Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây Nổi bật

Tin mới vụ bắt tạm giam giám đốc Trần Thế Huy

Tin mới vụ bắt tạm giam giám đốc Trần Thế Huy Nổi bật

Vé số trúng 2 tỉ bị từ chối trả thưởng vì rách: Chủ nhân "cầu cứu" luật sư, chuẩn bị khởi kiện

Vé số trúng 2 tỉ bị từ chối trả thưởng vì rách: Chủ nhân "cầu cứu" luật sư, chuẩn bị khởi kiện

17:59 , 19/10/2025
Khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV: Xem xét 66 nội dung, quyết định nhân sự theo thẩm quyền

Khai mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV: Xem xét 66 nội dung, quyết định nhân sự theo thẩm quyền

17:45 , 19/10/2025
Đấu giá 9 ô tô khách của nữ đại gia trốn thuế hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đấu giá 9 ô tô khách của nữ đại gia trốn thuế hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

17:29 , 19/10/2025
Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thân - nam thanh niên giả danh công an, hiếp dâm thiếu nữ 18 tuổi

Bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thân - nam thanh niên giả danh công an, hiếp dâm thiếu nữ 18 tuổi

16:48 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên