Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh gây mưa to, trời chuyển rét

15-10-2025 - 17:55 PM | Xã hội

Từ đêm 20/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, miền Bắc chuẩn đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Theo đó, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ đêm 18/10, sau đó được bổ sung và tăng cường trong 2 ngày 19-20/10.

Do tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa, khoảng ngày 19/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng đêm 20/10, khu vực này đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ trung bình xuống dưới 20 độ.

Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh gây mưa to, trời chuyển rét- Ảnh 1.

Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm mạnh khi không khí lạnh tràn về (Ảnh: CAND).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

