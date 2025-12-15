Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam vợ chồng Trần Thị Lan và Nguyễn Công Thành

15-12-2025 - 12:30 PM | Xã hội

Đôi vợ chồng này bị bắt về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT)- Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Thành về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyễn Công Thành cùng vợ là Trần Thị Lan đã có hành vi rủ rê, lôi kéo các anh chị Nguyễn Thu H, Hoàng Thu H, Đàm Nguyễn Tùng H để nhận tiền góp vốn (số tiền 4, 8 tỷ đồng); hứa hẹn làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số thửa đất tại Móng Cái, Quảng Ninh.

Bắt tạm giam vợ chồng Trần Thị Lan và Nguyễn Công Thành - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với Nguyễn Công Thành. Ảnh: CA Quảng Ninh

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành và vợ không thực hiện theo cam kết mà sử dụng hết số tiền trên vào mục đích cá nhân. Do 2 vợ chồng Thành, Lan không trả lại tiền nên các anh chị Nguyễn Thu H, Hoàng Thu H, Đàm Nguyễn Tùng H có đơn trình báo đề nghị Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ việc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Lan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 12/12/2025, Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Công Thành về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175- Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT)- Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Công Thành, Trần Thị Lan và các đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

