Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cột khói cao ngút bốc lên từ 1 công ty ở phường Tân Hiệp, TPHCM

15-12-2025 - 11:35 AM | Xã hội

Dù nhiều người đã cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành, đám cháy ở công ty gỗ bùng phát mạnh, lan ra xung quanh, khói đen bốc lên cao.

Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty gỗ trên địa bàn.

Cháy công ty gỗ tại TPHCM gây lo ngại về an toàn Phòng cháy chữa cháy - Ảnh 1.

Cháy công ty gỗ tại TPHCM gây lo ngại về an toàn Phòng cháy chữa cháy - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy được cho bùng phát tại Công ty TNHH Itree Funiture trên đường Tân Hiệp 14, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, TPHCM.

Clip ghi lại vụ việc

Dù nhiều người đã cầm bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành, đám cháy sau đó bùng phát mạnh, lan ra xung quanh, khói đen bốc lên cao.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng phường Tân Hiệp triển khai nhiều hướng, tiếp cận, dập lửa.

Đến hơn 8 giờ cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng khống chế và phun nước để tránh lửa bùng phát trở lại. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

Theo các cơ quan chức năng, Công ty TNHH Itree Funiture rộng hơn 1.000 m2, chuyên sản xuất gỗ và chế biến từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế..).

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về tài sản đang được Công an TPHCM điều tra, thống kê làm rõ.

Theo Thanh Thảo

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
212 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

212 xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Hình ảnh sân bay Long Thành trước giờ đón chuyến bay đầu tiên

Hình ảnh sân bay Long Thành trước giờ đón chuyến bay đầu tiên Nổi bật

Nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa phúc thẩm

Nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa phúc thẩm

11:21 , 15/12/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường Hà Nội

11:04 , 15/12/2025
Cầu tạm Ông Mười Tâm bị sập, Tây Ninh ra thông báo khẩn

Cầu tạm Ông Mười Tâm bị sập, Tây Ninh ra thông báo khẩn

10:26 , 15/12/2025
Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

Cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường hầu toà

09:47 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên