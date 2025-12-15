Chiêu "lách luật" của ông chủ Saigon Transco để buôn lậu trót lọt 90 chuyến dầu

Ngày 15-12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải xăng dầu Saigon Transco) cùng 52 đồng phạm trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ xảy ra tại TPHCM và Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ.



Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép bán xăng, dầu tạm nhập – tái xuất cho tàu biển hoạt động trên tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa đã tổ chức thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty Saigon Transco để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Hòa chỉ đạo nhân viên mua trái phép xăng, dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất, sau đó vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không thực hiện thủ tục khai báo hải quan, nhằm thu lợi bất chính.

Đồ họa: Trần Thái

Để các chuyến buôn lậu diễn ra trót lọt, Lê Tấn Hòa "chung chi" tiền cho một số công chức hải quan tại các chi cục liên quan. Những cán bộ này bị cáo buộc đã buông lỏng công tác giám sát, không thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, tạo điều kiện cho các tàu chứa dầu buôn lậu nhập khẩu trái phép vào nội địa.

Phiên xét xử sáng nay (15-12)

VKSND TPHCM xác định Lê Tấn Hòa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo đã thành lập Công ty TNHH Saigon Transco và giao cho Lê Văn Phước đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật, trong khi bản thân trực tiếp điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo của Hòa, các bị cáo đã thực hiện hành vi buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất, với tổng số lượng hơn 1,7 triệu lít dầu (tương đương 1.523.083,73 kg), trị giá hơn 34,7 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 4,7 tỉ đồng.