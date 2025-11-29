Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm
Theo dự báo, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 7 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Dự báo, từ nay đến 30/11, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11-12 độ C, ban đêm nhiệt độ tiếp tục giảm, thấp nhất dưới 7 độ C.
Sang đầu tháng 12, thời tiết sẽ ấm dần, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-19 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/11
Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-26 độ.
Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-26 độ, có nơi dưới 7 độ.
Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-29 độ.
Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.
