Những lý do “khó đỡ” khiến nhân viên mất việc: Đi vệ sinh quá nhiều, chăm chỉ đi làm sớm 30 phút mỗi ngày và tan ca… sớm 1 phút

Đi vệ sinh nhiều… đến mức mất việc

Caitlin Myers, 29 tuổi, sống tại Brisbane (Australia), bước vào công việc tại Sephora từ năm 2017. Mọi thứ ổn cho đến khi căn bệnh mạn tính của cô – đau vùng chậu và lạc nội mạc tử cung – khiến cô phải ra vào nhà vệ sinh liên tục mỗi ca.

Trong môi trường bán lẻ, nơi nhân viên phải đứng suốt giờ làm và phục vụ khách liên tục, việc “mất tích” vài phút nhiều lần trong ngày trở thành vấn đề. Myers cho biết quản lý thường xuyên nhắc nhở, thậm chí gây áp lực về việc cô đi vệ sinh quá nhiều trong suốt năm 2021–2022. Dù đau đớn, cô từng phải xin về sớm 11 lần.

Cô chuyển sang làm bán thời gian với hy vọng giảm tải. Nhưng đến tháng 5/2022, công ty sa thải cô vì “không đáp ứng yêu cầu công việc”.

Và thế là, một câu chuyện đời thường biến thành vụ kiện gần 4 tỷ đồng: Myers cáo buộc Sephora không tạo điều kiện làm việc phù hợp, khiến cô rơi vào lo âu, trầm cảm và mất thu nhập. Sephora thì đáp lại rằng họ không biết rõ chẩn đoán bệnh, chỉ biết cô “bị đau”, và quyết định sa thải là do cô không đảm bảo ngày công dù đã giảm giờ làm.

Nhìn vào câu chuyện, dân công sở châu Á – vốn quá quen với việc “nhịn” hoặc đi vệ sinh thật nhanh – có lẽ sẽ thấy vừa thương vừa sợ. Hóa ra chuyện rất con người như nhu cầu sinh lý cũng có thể trở thành lý do mất việc.

Và đây không phải trường hợp hiếm. Ở Giang Tô (Trung Quốc), một công ty từng sa thải nhân viên Liu sau khi camera ghi lại anh ở nhà vệ sinh… hơn 6 tiếng trong một ngày. Có lúc anh vào nhà vệ sinh 11 lần/tháng, mỗi lần từ 31 phút đến hơn 3 giờ. Tòa cho rằng con số này vượt xa “nhu cầu sinh lý hợp lý”, từ đó bác đơn kiện của Liu.

Một câu hỏi lớn đặt ra: tiêu chuẩn nào được xem là “hợp lý” khi nói về chuyện… đi vệ sinh?

Đi làm quá sớm cũng bị đuổi

Nhiều người tin rằng đến công ty sớm là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp. Nhưng với một nữ nhân viên tại Alicante (Tây Ban Nha), việc đến sớm 30–45 phút mỗi ngày lại khiến cô… mất việc.

Cô làm tại một công ty giao hàng và thường có mặt từ 6h45, trong khi ca làm bắt đầu lúc 7h30. Không cà phê sáng, không chờ đợi. Cô bước vào, bắt đầu chuẩn bị công việc, tất nhiên là trước giờ quy định.

Nhưng sếp thì không thích điều này. Theo mô tả của công ty, việc cô đến sớm gây “ảnh hưởng quy trình”, khiến công ty phải mở sớm thiết bị, điện nước và tạo ra cảm giác “lệch pha” với lịch làm việc chung.

Sau nhiều lần cảnh cáo nhưng cô vẫn giữ thói quen cũ, công ty quyết định sa thải. Tin rằng mình bị đối xử bất công, cô kiện ra tòa – và lại một lần nữa, phán quyết khiến dân công sở sốc: tòa ủng hộ công ty, cho rằng việc cô phớt lờ cảnh báo “làm tổn hại lòng tin” và gây ảnh hưởng quan hệ lao động.

Một bài học ngược đời nhưng không phải không có lý: đôi khi, làm đúng giờ, chứ không phải quá sớm hay quá muộn mới là sự chuyên nghiệp mà công ty mong đợi.

Tan làm sớm… một phút cũng thành chuyện lớn

Một vụ việc chấm dứt hợp đồng lao động hy hữu do tan làm sớm cũng xảy ra tại Trung Quốc. Cô Vương làm việc cho một công ty ở Tăng Thành, Quảng Châu trong vòng 3 năm.

Cô Vương bị công ty sa thải chỉ vì trong năm 2024, cô có 6 lần tan làm sớm 1 phút so với quy định. Tòa phán rằng mặc dù bằng chứng do công ty cung cấp cho thấy cô Vương rời khỏi văn phòng sớm hơn một phút so với quy định, nhưng việc coi đó là cắt xén giờ làm rõ ràng là không hợp lý.

Ngoài ra, trước khi sa thải, công ty chưa bao giờ cảnh báo cô Vương, cũng không đề xuất bất kỳ hình phạt nào mà trực tiếp đuổi việc cô vài tháng sau khi sự việc xảy ra. Điều này, theo tòa, rõ ràng là không phù hợp.

Đi vệ sinh quá lâu, đi làm quá sớm hay tan ca sớm đúng một phút – tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong một số môi trường, chúng lại đủ sức quyết định cả sự nghiệp.

Và đôi khi, lý do mất việc còn oái oăm hơn cả… công việc.