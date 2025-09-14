Mất việc ở tuổi 45, tôi vẫn sống bình thản nhờ một khoản chuẩn bị ít ai để ý

Cú sốc bất ngờ ở tuổi 45

Tôi làm việc cho một công ty gần 15 năm, quen với guồng quay ổn định và mức lương tạm đủ sống. Thế nhưng, chỉ trong một cuộc họp ngắn gọn, tôi nhận quyết định tinh giản nhân sự.

Ở tuổi 45, mất việc không chỉ là mất thu nhập, mà còn là cú sốc tâm lý. Bạn bè cùng trang lứa, ai cũng ngại tuyển dụng nhân sự đã ngoài bốn mươi. Tôi hiểu rõ: tìm việc mới ngay lập tức sẽ không dễ dàng.

Nhưng khác với nhiều đồng nghiệp, tôi không hoảng loạn. Tôi đã có sẵn “khoản cứu cánh” mà mình kiên trì chuẩn bị suốt vài năm.

Khoản dự phòng ít ai để ý

Người ta hay nói về tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm… Nhưng tôi chọn cách lập riêng một “quỹ thất nghiệp” – khoản tiền chỉ dùng trong trường hợp mất nguồn thu nhập chính.

Mỗi tháng, tôi trích khoảng 10% lương, để riêng vào tài khoản khác, tuyệt đối không đụng đến. Sau 5 năm, khoản này đủ để tôi duy trì chi tiêu cơ bản trong ít nhất 6–8 tháng mà không cần vay mượn.

Điều thú vị là, nhiều người nghe tôi nói về “quỹ thất nghiệp” thường cười: “Có cần cực đoan vậy không?”. Nhưng chính khoản “ít ai để ý” này lại trở thành chỗ dựa lớn nhất khi biến cố ập đến.

Tôi đã xoay sở thế nào sau khi mất việc

Ngay tuần đầu tiên thất nghiệp, tôi ngồi xuống và lập bảng chi tiêu cụ thể. Thu nhập bằng 0, nhưng tôi có quỹ dự phòng. Tôi quyết định cắt giảm những khoản không cần thiết và duy trì mức chi tối giản mà vẫn đủ sống thoải mái.

Khoản mục Trước thất nghiệp Khi thất nghiệp Ăn uống – đi chợ 5.000.000 3.500.000 Điện, nước, xăng xe 2.000.000 1.800.000 Ăn ngoài – café bạn bè 1.500.000 500.000 Mua sắm, giải trí 2.000.000 500.000 Tiết kiệm – đầu tư 3.000.000 0 Tổng cộng 13.500.000 6.300.000

Nhờ khoản quỹ dự phòng, tôi có thể duy trì mức chi 6,3 triệu/tháng trong nhiều tháng liền. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy bình thản vì biết mình vẫn kiểm soát được tình hình.

Những điều tôi học được từ trải nghiệm này

Quỹ thất nghiệp không thừa

Chúng ta thường nghĩ chỉ cần tiết kiệm hay bảo hiểm là đủ. Nhưng thực tế, khi mất việc, có một khoản tiền mặt sẵn sàng để chi tiêu là vô giá.

Chuẩn bị từ sớm càng tốt

Tôi bắt đầu trích 1–2 triệu mỗi tháng từ khi 40 tuổi. Nếu đợi đến khi biến cố xảy ra mới lo gom tiền thì đã muộn.

Thất nghiệp không có nghĩa là “ngồi chơi”

Tôi tận dụng thời gian này để học thêm kỹ năng online, làm việc tự do nhỏ lẻ để có thêm thu nhập phụ. Quỹ thất nghiệp giúp tôi có thời gian “thở”, không phải nhận vội một công việc bất lợi chỉ để kiếm tiền.

Vì sao phụ nữ trung niên càng cần khoản này?

Phụ nữ tuổi 40–50 thường gánh nhiều trách nhiệm: con cái đi học, cha mẹ già yếu, bản thân sức khỏe cũng cần chăm sóc nhiều hơn. Nếu mất việc, áp lực chồng chéo sẽ rất lớn.

Một khoản quỹ thất nghiệp riêng giúp phụ nữ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, con hoặc người thân. Đó là sự chủ động tài chính, thứ mang lại bình thản trong những giai đoạn biến động.

Cách lập quỹ thất nghiệp hiệu quả

Bắt đầu nhỏ, duy trì đều: Trích 5–10% thu nhập mỗi tháng, dù ít cũng để riêng.

Để ở tài khoản riêng: Không dùng chung với chi tiêu hằng ngày để tránh rút nhầm.

Đặt mục tiêu rõ: Ít nhất đủ chi phí cơ bản trong 6 tháng.

Xem đó như “khoản không tồn tại”: Coi như không có số tiền đó, để khi cần sẽ thấy giá trị thật sự.

Kết luận

Mất việc ở tuổi 45 từng là nỗi sợ lớn với tôi. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, tôi lại bình thản hơn bao giờ hết. Tất cả là nhờ khoản quỹ thất nghiệp – thứ mà nhiều người coi nhẹ, nhưng tôi đã kiên trì xây dựng từ sớm.

Tiền không mua được sự bình an, nhưng chuẩn bị tài chính đúng cách sẽ giúp bạn không gục ngã trước biến cố. Và với tôi, đó chính là lý do dù thất nghiệp ở tuổi 45, tôi vẫn đứng vững và tự tin bước tiếp.