Lời nhắn của Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội dành cho tân BSNT: Không có nội trú nào nhàn cả, 3 năm đó có thể gọi là tu luyện

11-09-2025 - 17:02 PM | Sống

Những lời khuyên, lời căn dặn của người thầy - người từng đi qua quãng đời nội trú đang thu hút sự chú ý.

Ngày 9/9 vừa qua, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức đăng ký chuyên ngành Bác sĩ Nội trú Y Hà Nội khóa 50 (còn gọi là ngày Match Day). Sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội.

Tại ngày lễ đó, GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi đến các tân bác sĩ những lời căn dặn đầy tâm huyết. 

Thầy chia sẻ về sự đặc biệt của ngành Y - nơi đôi khi là “nghề chọn người” chứ không phải “người chọn nghề”, từ đó khích lệ các tân bác sĩ tin tưởng và kiên trì, nỗ lực với lựa chọn của mình.   

Lời nhắn của Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội dành cho tân BSNT: Không có nội trú nào nhàn cả, 3 năm đó có thể gọi là tu luyện- Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của trường ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Trường ĐH Y Hà Nội

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng khẳng định, giá trị của một bác sĩ không nằm ở việc được chọn trước hay sau trong ngày Match Day, mà thể hiện ở sự gắn bó lâu dài và niềm đam mê bền bỉ với nghề. Điều quan trọng nhất không phải là vị trí khởi đầu, mà là việc mỗi người có thực sự yêu nghề, sống trọn vẹn với lựa chọn của mình trong suốt chặng đường phía trước hay không.

Để tiếp thêm động lực và chuẩn bị tinh thần cho các tân bác sĩ nội trú, Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội khẳng định: “Không có nội trú nào nhàn cả. Đây cũng là câu trả lời của tôi với nhiều phụ huynh, nếu mà muốn trở thành bác sĩ giỏi, chuyên gia giỏi, rồi nổi tiếng thì nội trú nào cũng vất vả như nhau. Và phải lăn lộn như nhau, phải cống hiến, phải cố gắng, phải kiên trì như nhau, chứ không có cái nào nhàn… Nhàn có nghĩa là các bạn sẽ không thành chuyên gia giỏi đâu”. 

Kết thúc bài phát biểu, thầy căn dặn các tân bác sĩ nội trú về chặng đường 3 năm sắp tới. “Đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất, khắc nghiệt hơn rất nhiều khi là sinh viên. Sinh viên chỉ lo học, lo thi, nhưng nội trú là phải làm. Làm là phải đáp ứng yêu cầu của thầy, của bệnh viện, của khoa, của nhà trường. 

Đừng nghĩ đỗ nội trú rồi, chọn được chuyên ngành mình thích rồi thì chỉ cần vừa phải để ra trường có bằng. Như thế là không đúng với ý nghĩa của nội trú. Nội trú 3 năm là để rèn luyện, tôi luyện, có thể gọi là tu luyện cũng được. Các em phải chuẩn bị tinh thần và quyết tâm”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ. 

Bài phát biểu ngắn gọn của thầy Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội đã trở thành nguồn động viên, truyền lửa và giúp các tân BSNT vững tâm trên con đường gắn liền với y nghiệp tương lai. 

(Tổng hợp)

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

