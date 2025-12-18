Điều ám ảnh nhất ở tuổi U50: Hôm trước chồng bị sa thải, hôm sau tới lượt vợ!

Sau gần 2 thập kỷ gắn bó với Intel - Một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, ông Sriram Ramkrishna chưa từng nghĩ rằng kinh nghiệm dày dạn ấy lại không đủ để bảo vệ mình trước làn sóng cắt giảm nhân sự.

Tháng 7 vừa qua, ông Sriram Ramkrishna chính thức trở thành một trong số hàng nghìn lao động bị sa thải trong đợt tinh giản quy mô lớn của tập đoàn. Cú sốc chưa kịp lắng xuống thì ngay ngày hôm sau, vợ ông cũng nhận thông báo mất việc với lý do tương tự. Chỉ trong vòng 2 ngày, gia đình họ từ chỗ có hai nguồn thu nhập ổn định bỗng rơi vào trạng thái “không lương”.

Ông Sriram Ramkrishna thừa nhận quãng thời gian tìm việc kéo dài nhiều tháng qua là vô cùng thử thách. Tuy vậy, điều khiến nhiều người bất ngờ là ông nói mình “hoảng loạn về tinh thần nhiều hơn là hoảng loạn về tài chính”. Nguyên nhân thì không có gì sâu xa, ông đã dành gần 20 năm gắn bó với công ty mà vẫn mất việc, đó là nỗi ám ảnh. Còn chuyện tiền bạc, dù mất 2 nguồn thu nhập là cú sốc, nhưng vợ chồng ông cũng không hẳn là trắng tay.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Ngoài khoản trợ cấp thôi việc nhận được từ công ty, gia đình ông Sriram Ramkrishna còn có một quỹ tiết kiệm dự phòng đủ để duy trì cuộc sống trong thời gian chưa tìm được việc mới. Chính “tấm đệm tài chính” này giúp họ tránh rơi vào trạng thái phải chấp nhận bất kỳ công việc nào chỉ để có thu nhập ngắn hạn, từ đó giữ được tâm thế chủ động hơn trong giai đoạn thất nghiệp.

Không chỉ dựa vào tiền tiết kiệm, Sriram Ramkrishna cho biết ông cảm thấy mình chuẩn bị tốt hơn kể từ những lần thất nghiệp trước đây. Thực tế, đây không phải lần đầu ông bị sa thải trong sự nghiệp. Ông từng làm việc tại Intel liên tục từ năm 1996 đến 2016, sau đó quay lại công ty ở một vai trò khác. Qua nhiều biến cố, ông dần hiểu rõ hơn điểm mạnh, sở thích nghề nghiệp cũng như giới hạn của bản thân. Quan trọng hơn, ông xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng lớn gồm các cựu nhân viên Intel và những kết nối chuyên môn trong ngành công nghệ - yếu tố đóng vai trò then chốt khi tìm kiếm cơ hội mới.

Dẫu vậy, ông vẫn thẳng thắn thừa nhận: Tìm việc ở tuổi U50 trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi rất nhiều “may mắn và đúng thời điểm”. Ông chia sẻ rằng mỗi khi một vị trí phù hợp được đăng tuyển, số lượng ứng viên có thể lên tới 400 người hoặc hơn. Trong một thị trường mà nộp hồ sơ theo cách truyền thống gần như không còn hiệu quả, ông buộc phải tìm cách tạo khác biệt, từ việc chủ động kết nối trực tiếp với nhà tuyển dụng đến tận dụng các mối quan hệ cũ.

Câu chuyện của gia đình ông Sriram Ramkrishna không phải là 1 trường hợp cá biệt.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Làn sóng cắt giảm chi phí đang tái định hình toàn bộ ngành công nghệ. Theo số liệu từ công ty tư vấn nhân sự Challenger, Gray & Christmas, chỉ riêng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, các công ty công nghệ đã cắt giảm 153.536 việc làm, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Những cái tên lớn như Intel, Amazon, Alphabet hay Meta đều lần lượt công bố các đợt sa thải ở nhiều bộ phận khác nhau, với lý do phổ biến nhất là tái cấu trúc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp thậm chí không giấu giếm việc AI sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động tri thức.

Ông Sebastian Siemiatkowski – CEO tập đoàn công nghê Klarna, từng thẳng thắn nhận định rằng một cuộc dịch chuyển lớn đang đến, không chỉ trong ngành ngân hàng hay công nghệ, mà trên toàn thị trường lao độngi. Song song với đó, áp lực cắt giảm chi phí cũng khiến doanh nghiệp dè dặt hơn trong tuyển dụng, khiến thị trường việc làm trở nên khắc nghiệt chưa từng thấy.

Dữ liệu từ mạng xã hội nghề nghiệp Handshake cho thấy, tổng số việc làm hiện đã giảm khoảng 15% so với năm 2024, trong khi số lượng hồ sơ ứng tuyển lại tăng tới 30%. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động dù giàu kinh nghiệm, vẫn phải chấp nhận cuộc đua khốc liệt hơn, kéo dài hơn và nhiều rủi ro hơn.

Giữa bức tranh ảm đạm ấy, cách gia đình ông Sriram Ramkrishna xoay sở khi thất nghiệp mang lại một bài học đáng suy ngẫm. Thay vì hoảng loạn, họ tập trung rà soát lại chi tiêu, ưu tiên những khoản thiết yếu, đồng thời tận dụng quỹ dự phòng để “mua thời gian” cho quá trình tìm việc. Với Sriram Ramkrishna, thất nghiệp không chỉ là mất thu nhập, mà còn là cơ hội để nhìn lại sự nghiệp, điều chỉnh hướng đi và chuẩn bị cho một giai đoạn làm việc khác, có thể ít ổn định hơn, nhưng phù hợp hơn với thực tế mới của ngành công nghệ.

Trong một thế giới mà ngay cả những người giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể bị đào thải chỉ sau một thông báo ngắn, câu hỏi mà Sriram Ramkrishna đặt ra có lẽ là điều ai cũng nên tự ngẫm, ngay cả khi vẫn đang còn việc làm, còn thu nhập: Liệu tài chính của chúng ta đã đủ “chống sốc” trước những biến cố bất ngờ hay chưa?

(Nguồn: Money Wise)