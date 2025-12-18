"Tiên cá" Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu bơi 10km trên biển, nội dung khắc nghiệt nhất SEA Games
4 kình ngư của Việt Nam tham dự nội dung bơi 10km biển tại SEA Games 33.
Hôm nay 18/12, tâm điểm của làng bơi lội khu vực đổ dồn về nội dung bơi đường trường (bơi mặt nước mở) với sự xuất hiện của 4 kình ngư hàng Việt Nam.
Vào lúc 10h00 "rái cá" Nguyễn Huy Hoàng và Mai Trần Tuấn Anh bước vào cuộc tranh tài ở chung kết cự ly 10km nam. Đây là nội dung mà người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn vào một tấm HCV. Bởi lẽ, Huy Hoàng tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025 vừa diễn ra trước đó đã thi đấu cực tốt ở nội dung này.
Cũng trong sáng nay, nội dung chung kết 10km nữ cũng sẽ chính thức xuất phát. Đại diện cho đội tuyển bơi Việt Nam ở cự ly khắc nghiệt này là kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Ngọc Tuyết Hân. Trong đó, Mỹ Tiên vừa xuất sắc giành 7 huy chương nội dung bơi trong nhà tại SEA Games 33.
Cuộc đua 10km luôn là thử thách cực đại về ý chí và sức bền. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm cao độ, cả 4 kình ngư Việt Nam đều được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt nội dung khắc nghiệt này.
