Nhảy việc sang công ty trả lương 180 triệu đồng/tháng cao gấp đôi chỗ cũ, tôi bị sa thải chỉ sau 6 tháng: "Nếu biết trước điều này đã không khổ sở"

Lý Hạo là một kỹ sư tốt nghiệp đại học năm 2010, chọn đến Thâm Quyến (Trung Quốc) để bắt đầu sự nghiệp tại một nhà máy. Với vị trí nhân viên kế hoạch và mức lương khởi điểm 3.000 NDT/tháng (11 triệu đồng), anh sống khá thoải mái nhờ ký túc xá công ty hỗ trợ. Lúc đó, người đàn ông không hề nao núng, coi đây là cơ hội rèn luyện bản thân, hướng tới mục tiêu đạt thu nhập 500.000 NDT/năm để mua nhà, mua xe tại thành phố này.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt nhanh chóng khiến Lý Hạo có suy nghĩ phải nỗ lực nhiều hơn. Cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều đồng nghiệp chỉ trụ được chưa đầy ba tháng trước khi bị loại vì không đáp ứng yêu cầu. Sau một thập kỷ miệt mài, Hạo được thăng chức quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất, với thu nhập tăng lên 20.000 NDT/tháng (70 triệu đồng). Dù vậy, anh vẫn cảm thấy mức lương này khiêm tốn, đặc biệt khi so sánh với mặt bằng chung – một vị trí tương đương có thể tuyển người mới với ít nhất 50.000 NDT/tháng (180 triệu đồng).

Dù môi trường làm việc thân thiện và một số đồng nghiệp đã sở hữu nhà xe tại Thâm Quyến, áp lực so sánh vẫn khiến người đàn ông này nuôi ý định "nhảy việc". Ý tưởng này chỉ âm thầm cho đến khi anh nhận lời mời từ ông Trần, giám đốc một nhà máy nhỏ có 300 công nhân. Nhà máy này đang hoạt động không hiệu quả nên ông Trần mong muốn có sự giúp sức từ người giàu kinh nghiệm như Lý Hạo.

"Anh Lý, anh nghĩ sao về vị trí phó giám đốc nhà máy chúng tôi? Mức lương là 50.000 NDT/tháng, anh có thể cân nhắc", ông Trần đề nghị trong một buổi gặp riêng.

Theo ông Trần, quy mô nhỏ sẽ cho phép Lý Hạo phát huy tối đa năng lực. Lời mời chạm đúng nỗi lòng của anh, nhưng vợ Lý Hạo lại phản đối. Cô lo ngại các doanh nghiệp như vậy thường vận hành không ổn định, dễ nảy sinh vấn đề khó lường. Vợ khuyên Lý Hạo nên hài lòng với hiện tại, tránh so sánh lương thưởng với đồng nghiệp và cần suy nghĩ kỹ hơn với cơ hội này.

Dù vậy, Lý Hạo bị cuốn hút bởi mức thu nhập gấp đôi. Sau chuyến thăm nhà máy, anh nhận thấy bản thân có thể cải tổ lại nơi này nên quyết định nhận lời mời của ông Trần, bất chấp lời thuyết phục tăng lương từ sếp cũ.

Ngày đầu tại nhà máy mới, Lý Hạo được ưu ái với văn phòng riêng, thư ký và tài xế đưa đón. Song, doanh nghiệp này còn tồn tại nhiều bất cập: giờ làm bắt đầu lúc 8 giờ sáng, nhưng nhiều nhân viên chỉ chấm công rồi ra ngoài ăn sáng làm việc kém tập trung và năng suất. Điều này kéo tụt hiệu quả chung, buộc Lý Hạo triệu tập quản lý để quy định lại về giờ làm việc.

Nhiều nhân viên công ty này vốn quen với việc nhận lương cố định bất kể hiệu suất nên thiếu động lực phát triển. Lý Hạo đề xuất với ông Trần về việc tăng lương cho nhân viên nhưng gắn với KPI, trừ hiệu suất nếu không đạt chỉ tiêu. Nhân viên hết sức ủng hộ thay đổi này, cố gắng mỗi ngày để đạt đủ KPI. Nhờ đó năng suất cả nhà máy cũng được cải thiện, khách hàng cũng hài lòng với chất lượng sản phẩm nâng cao từ nhà máy này.

“Tôi đã đem toàn bộ kinh nghiệm trước đây và sự nỗ lực để cống hiến cho công việc mới này, thay đổi cả quy trình mua bán nguyên vật liệu nhiều bất cập. Nhiều nhân viên nhận xét tôi đã tạo ra những bước tiến lớn để nhà máy đi đúng hướng”, Lý Hạo cho biết.

Thế nhưng sau 6 tháng, Lý Hạo bị sa thải với lý do "chưa đáp ứng kỳ vọng", kèm khoản tiền bồi thường tương đương một tháng lương. Trên thực tế, vị giám đốc họ Trần chỉ tuyển anh với mức lương cao để tận dụng kinh nghiệm từ doanh nghiệp lớn, cải thiện vận hành. Khi mục tiêu đạt được, ông Trần chọn thay thế anh Lý bằng nhân sự lương thấp hơn để duy trì hệ thống mới.

Sự việc xảy ra đúng dịp cuối năm, Lý Hạo không thể quay lại nhà máy cũ và khó tìm vị trí tương xứng. Trải nghiệm này khiến anh nhận ra sai lầm khi luôn cố gắng so sánh bản thân mình với người khác, quá dễ bị cuốn theo mức lương hấp dẫn và khát khao "ghi danh lập công" mà bỏ qua các rủi ro. Từ bài học đắt giá, Lý Hạo khuyên những ai cân nhắc "nhảy việc" cần chuẩn bị tâm lý cho sự khác biệt, cân nhắc kỹ lưỡng thay vì hành động bột phát. "Nếu biết trước điều này, tôi đã không khổ sở như bây giờ", người đàn ông nói.