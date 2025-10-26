Nhìn cô giúp việc lương 100 triệu đồng/tháng, tôi nhận ra thu nhập cao hay thấp phụ thuộc vào 1 điểm duy nhất, đáng tiếc ít ai hiểu thấu

Trên hội nhóm chia sẻ chuyện công sở, một chàng trai Trung Quốc mới tốt nghiệp đại học 2 năm đăng tải dòng trạng thái than phiền về việc ngày nào cũng đi làm sớm về muộn, làm thêm giờ nhưng chỉ nhận được thu nhập thấp. Bài đăng của anh đã thu hút lượt thảo luận lớn khi hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự đồng cảm với chàng trai, đổ lỗi cho chế độ phúc lợi của công ty, sếp trả lương không xứng đáng với khối lượng công việc.

Thế nhưng một cư dân mạng đã để lại bình luận: “Nếu bây giờ nghỉ việc, anh có tin mình tìm được công việc lương cao hơn không?”. Chàng trai không trả lời bình luận này, sau đó lặng lẽ xóa bài đăng.

Ảnh minh hoạ

Sau đó, câu chuyện về người giúp việc tên Tĩnh Tiểu Lâm được chia sẻ rộng rãi trên hội nhóm này. Tĩnh Tiểu Lâm chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, không có trình độ học vấn cao nhưng lại có mức lương tháng ấn tượng lên đến 30.000 NDT/tháng (110 triệu đồng). Cô từng làm việc cho gia đình nhiều người nổi tiếng, trong đó có diễn viên Lưu Lâm và nhà văn Mạc Ngôn.

Tĩnh Tiểu Lâm cho thấy điều giúp cô tạo dựng được giá trị không phải từ bằng cấp mà là nhờ kỹ năng nghề nghiệp. Chỉ cần lắng nghe tiếng khóc của em bé, người phụ nữ có thể xác định chính xác nhu cầu hay tình trạng sức khoẻ. Cô không chỉ mang đến những ý tưởng mới mẻ cho các trò chơi giáo dục trẻ nhỏ mà còn khuyến khích các bé mạnh dạn thử sức và không sợ mắc lỗi.

Tĩnh Tiểu Lâm

Tĩnh Tiểu Lâm tư vấn cho phụ huynh về phương pháp nuôi dạy con khoa học và cho phép trẻ tự do thể hiện cảm xúc. Theo cô, nếu trẻ bị kìm nén cảm xúc từ nhỏ, khi lớn lên, trẻ có thể sẽ trở nên nhút nhát.

Để đạt được những thành tựu này trong công việc, Tĩnh Tiểu Lâm cũng không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng. Từng bị chủ nhà phàn nàn về phát âm tiếng Anh chưa chuẩn, Tĩnh Tiểu Lâm thuê gia sư để học mỗi ngày sau giờ làm.

Điều bất ngờ hơn là cô viết nhật ký phát triển cho từng đứa trẻ mà cô chăm sóc, ghi lại mọi chi tiết về quá trình phát triển của chúng. Nhật ký ghi lại rõ ràng khoảnh khắc em bé lần đầu tiên gọi "Bố" và "Mẹ", các triệu chứng bệnh bé từng mắc phải và chi tiết về loại thuốc đã sử dụng… để các bậc Vậy nên khách hàng rất hài lòng với Tĩnh Tiểu Lâm, khen ngợi cô như một cuốn “bách khoa toàn thư sống” về nuôi dạy và chăm sóc con cái.

Dù không có xuất phát điểm tốt, Tĩnh Tiểu Lâm vẫn có cách để nâng cao mức thu nhập, lịch trình luôn kín quanh năm và không bao giờ lo về việc thất nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Nhờ câu chuyện của Tĩnh Tiểu Lâm, nhiều cư dân mạng đã có cách nhìn khác về yếu tố quyết định thu nhập của mỗi người. “Dù bạn làm việc trong lĩnh vực nào, mức lương bạn nhận được phụ thuộc vào giá trị bạn tạo ra. Khi bạn làm tốt vai trò của mình và trở nên khó thay thế, việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn”, tài khoản họ Lý để lại bình luận.

Trên thực tế, nhiều người thường xuyên phàn nàn về mức lương thấp nhưng lại làm việc qua loa, không cải thiện kỹ năng và kiến thức, cuối cùng rơi vào vòng luẩn quẩn. Họ luôn cho rằng bản thân “không thể kiếm nhiều tiền”, nhưng chưa bao giờ hành động để “trở nên có giá trị hơn”.

Không có thành công nào là ngẫu nhiên. Những người luôn duy trì được sự nỗ lực, tiến bộ trong công việc luôn có thể nổi bật hơn đối thủ cạnh tranh và đạt được nhiều thành tựu hơn nhờ khả năng phi thường và hiệu suất vượt trội của mình. “Thần kinh doanh” Nhật Bản Kazuo Inamori từng nói: “Khi bạn kiên trì làm việc hết mình, sự giàu có sẽ tự nhiên đến với bạn”.