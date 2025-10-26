Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người bệnh "được" và "mất" gì khi chuyển BHYT từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện lớn?

26-10-2025 - 12:23 PM | Sống

Điểm khác biệt chủ yếu là danh mục thuốc tại các bệnh viện lớn phong phú, đa dạng hơn, tuy nhiên bệnh nhân phải chờ đợi lâu hơn, đồng chi trả nhiều hơn

Gần đây, BHXH Việt Nam cho phép người tham gia BHYT được chuyển từ tuyến quận huyện ban đầu sang khám chuyên sâu tại một số bệnh viện lớn. Nhiều bạn đọc thắc mắc thay đổi đăng ký khám chữa bệnh BHYT từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện lớn thì quyền lợi được mở rộng ra sao?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc BHXH TP HCM, cho biết khi người dân thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, quyền lợi vẫn được giữ nguyên.

Người bệnh "được" và "mất" gì khi chuyển BHYT từ bệnh viện nhỏ sang bệnh viện lớn?- Ảnh 1.

Người dân khám BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM

Điểm khác biệt chủ yếu là danh mục thuốc tại các bệnh viện lớn phong phú và đa dạng hơn, tuy nhiên bệnh nhân phải chờ đợi lâu hơn, mất thời gian hơn, chi phí đồng chi trả nhiều hơn.

Ngoài ra, nếu người dân đăng ký khám BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, ngoài khám chữa bệnh tại cơ sở nơi mình đăng ký còn được khám thông tuyến tại các cơ sở cấp ban đầu như: Các phòng khám tư nhân, các trạm y tế phường xã, các phòng khám thuộc Trung tâm Y tế hoặc khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện mà trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến huyện, hoặc nhập viện nội trú là các bệnh viện tuyến tỉnh mà trước ngày 1-1-2025 được xác định là tuyến tỉnh.

Mới đây, BHXH TP HCM thông tin Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM chính thức tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu cho một số nhóm. Đáng chú ý, người bệnh trên 75 tuổi chỉ cần mang căn cước công dân đến đại lý BHYT để đăng ký.

Ngoài ra, người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, thoái hóa khớp, vảy nến… được tạo điều kiện đăng ký tại bệnh viện này nhằm thuận tiện theo dõi điều trị lâu dài. Tương tự, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cũng bắt đầu tiếp nhận đăng ký BHYT ban đầu. 

Người có thể đăng ký bao gồm viên chức, người lao động, sinh viên và học viên sau đại học thuộc Đại học Y Dược TP HCM. Việc mở rộng cơ sở đăng ký BHYT ban đầu tại hai bệnh viện có năng lực chuyên sâu được đánh giá sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay từ tuyến đầu và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cộng đồng.

Theo Hồng Đào

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Olympia 2025 sở hữu profile "đỉnh nóc" thế nào?

Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Olympia 2025 sở hữu profile "đỉnh nóc" thế nào? Nổi bật

Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc

Chủ tài khoản ACB chuyển khoản thành công 193 triệu đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an xã nhanh chóng vào cuộc Nổi bật

3 con giáp sắp đến giai đoạn cực kỳ may mắn, được thần Tài để mắt, quý nhân phù trợ, tiền tài đếm không xuể

3 con giáp sắp đến giai đoạn cực kỳ may mắn, được thần Tài để mắt, quý nhân phù trợ, tiền tài đếm không xuể

12:00 , 26/10/2025
Sau 15 năm, Ams mới lại có ngày này!

Sau 15 năm, Ams mới lại có ngày này!

11:52 , 26/10/2025
Trước buổi họp lớp, tôi đã chi tiền sai chỗ - và choáng váng nhận về 1 bài học lớn!

Trước buổi họp lớp, tôi đã chi tiền sai chỗ - và choáng váng nhận về 1 bài học lớn!

11:51 , 26/10/2025
Chi 2,6 tỷ đồng xây nhà 5 tầng ở quê, 5 năm sau hối hận vô cùng: "Nhà to chỉ có mẹ già ở, tôi vẫn tha hương, thuê nhà"

Chi 2,6 tỷ đồng xây nhà 5 tầng ở quê, 5 năm sau hối hận vô cùng: "Nhà to chỉ có mẹ già ở, tôi vẫn tha hương, thuê nhà"

11:47 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên