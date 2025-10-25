Chuỗi resort trải dài 4 bốn miền biển của đất nước: Khi mỗi điểm đến là một gam màu cảm xúc trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam

Trong mắt khán giả, Chúng Huyền Thanh là một trong những người đẹp trưởng thành từ The Face, gắn liền với hình ảnh tươi trẻ, năng động. Nhưng khi rời ánh đèn showbiz để tận hưởng những khoảng lặng riêng tư, Huyền Thanh lại mang đến một câu chuyện khác: hành trình “chữa lành và gắn kết yêu thương cùng gia đình” qua những chuyến đi. Và chuỗi trải nghiệm tại bốn khu nghỉ dưỡng Radisson, từ Phú Quốc, Mũi Né, Phan Thiết đến Cam Ranh chính là hành trình như vậy.

Radisson Blu Resort Phú Quốc: Điểm chạm thiên nhiên cho khởi đầu nhẹ nhàng

Điểm đến đầu tiên của gia đình Chúng Huyền Thanh là Radisson Blu Resort Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng tọa lạc bên bờ biển Bãi Dài. Với cô, Phú Quốc luôn mang một năng lượng rất đặc biệt: vừa yên bình, vừa mới mẻ, như thể tiếp thêm năng lượng cho mọi chuyến đi.

Trong những ngày lưu trú, gia đình dành thời gian đạp xe dọc những cung đường ven biển, khám phá vườn tiêu xanh mướt, hay đơn giản là nằm dài bên hồ bơi vô cực, để lũ trẻ thoả sức nô đùa. Huyền Thanh chia sẻ: “Ở đây, tôi nhận ra rằng sự gắn kết gia đình đôi khi đến từ những khoảnh khắc rất giản đơn, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, hay cùng con xây lâu đài cát.”

Radisson Blu Resort Phú Quốc cũng mang đến sự tiện nghi hoàn hảo cho gia đình có con nhỏ: từ dịch vụ Kid’s Club, thực đơn thân thiện trẻ em, cho đến các hoạt động thể thao nước dành cho cả gia đình.

Radisson Resort Mũi Né: Nốt lãng mạn của cát và gió

Nếu Phú Quốc là khởi đầu tràn đầy năng lượng, thì Radisson Resort Mũi Né lại là nơi cả gia đình tìm thấy sự lãng mạn và bình yên. Khu nghỉ dưỡng nép mình bên bờ biển hoang sơ, nơi từng là làng chài yên bình của ngư dân Bình Thuận.

Với nền cát trắng mịn, gió biển thổi lồng lộng, cô gọi nơi đây là “bản nhạc của sự tự do”. Buổi sáng, cả gia đình thức dậy sớm để đón bình minh trên biển, ngắm những chiếc thuyền thúng ra khơi. Buổi chiều, họ dạo bộ dưới ánh hoàng hôn vàng rực, lũ trẻ cười vang khi đuổi theo sóng vỗ. Bé trai của Huyền Thanh đặc biệt thích thú với hồ bơi rộng và khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong khi đó, Huyền Thanh và ông xã có những giây phút thư giãn tại spa, tận hưởng các liệu trình chăm sóc cơ thể giúp tái tạo năng lượng.

Huyền Thanh chia sẻ, điều cô trân trọng nhất ở Radisson Resort Mũi Né không chỉ là cảnh đẹp và dịch vụ đẳng cấp, mà còn là cảm giác gắn kết gia đình trong từng trải nghiệm. Với cô, đây là một trong những điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa nghỉ dưỡng sang trọng và khoảnh khắc sum vầy thân mật.

Radisson Resort Phan Thiết: Chốn yên bình cho ký ức tuổi thơ

Tạm rời sự sôi động, Huyền Thanh đưa gia đình đến Radisson Resort Phan Thiết, một nơi mà cô gọi là “hồi ức tuổi thơ”. Với người đẹp, Phan Thiết luôn gắn liền với những chuyến du lịch cùng gia đình ngày nhỏ, khi biển còn nguyên vẹn nét mộc mạc.

Tại khu nghỉ dưỡng, Thanh và gia đình chọn tham gia trải nghiệm đi chợ cá buổi sớm, tận mắt nhìn thấy nhịp sống hối hả của ngư dân. Những con cá, mực, tôm vừa kéo lưới lên được chế biến ngay trong bếp của resort thành bữa ăn tươi ngon.

Radisson Resort Phan Thiết mang đến một nhịp nghỉ dưỡng chậm rãi, với các bungalow nhỏ gọn, bao quanh bởi hàng dừa xanh mướt. Đây cũng là điểm dừng để cả gia đình thật sự ngắt kết nối với công việc, dành trọn thời gian cho nhau, đúng như những gì cô cảm nhận: “Những kỷ niệm đẹp nhất được tạo nên từ những điều nhỏ bé nhất”.

Radisson Blu Resort Cam Ranh: Điểm kết tinh năng lượng tích cực

Chặng cuối của hành trình là Radisson Blu Resort Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng nổi bật với tầm nhìn hướng ra vịnh Cam Ranh, một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Ở đây, gia đình Huyền Thanh tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo: người lớn tận hưởng spa, yoga trên bãi biển, còn trẻ nhỏ thì vui chơi tại khu giải trí riêng. Những trải nghiệm hải sản địa phương, chèo kayak và tham gia lớp học nấu ăn cùng bếp trưởng khiến chuyến đi thêm phần thú vị.

“Cam Ranh là nơi tôi cảm nhận rõ nhất giá trị của ‘well-being’ - khỏe mạnh, thư giãn và cân bằng. Chúng tôi rời đi với tinh thần tươi mới, như vừa nạp đầy pin cho một chặng đường mới”, Thanh bày tỏ.

Hành trình bốn miền - một thông điệp về gắn kết

Đi qua bốn miền biển Việt Nam cùng chuỗi resort thuộc tâp đoàn Radisson Hotel Group, gia đình Chúng Huyền Thanh không chỉ tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa mà còn tìm thấy những khoảnh khắc quý giá của sự kết nối.

Ở Phú Quốc, đó là năng lượng mới mẻ. Ở Mũi Né, là sự lãng mạn. Ở Phan Thiết, là ký ức tuổi thơ được hồi sinh. Và ở Cam Ranh, là tinh thần “well-being” trọn vẹn.

Chuỗi hành trình ấy khắc họa hình ảnh một Chúng Huyền Thanh trưởng thành: từ một người mẫu trẻ đến một người vợ, người mẹ luôn tìm cách nuôi dưỡng tổ ấm. “Tôi tin rằng, một kỳ nghỉ đúng nghĩa không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn là để trở về với chính mình và gia đình - nơi tình yêu được làm đầy,” cô chia sẻ. Và Radisson, với bốn “tọa độ cảm xúc” trên dải đất hình chữ S, đã đồng hành để hành trình ấy trở nên trọn vẹn.