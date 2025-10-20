“Sóng gió” đến với khán giả của concert có 55 anh tài, chị đẹp

Vào 10h10 ngày hôm nay (20/10), Y-concert đã mở bán vé sớm cho những khán giả đáp ứng được yêu cầu của nhà tài trợ. Nhanh chóng chỉ sau 10 phút sau, toàn bộ số vé bán sớm đã không còn. Thậm chí, trong quá trình mua vé, khán giả liên tục gặp lỗi do hệ thống bán vé có lượng người truy cập quá lớn. Ngay lập tức, fanpage của chương trình phải đăng tải thông báo: “Cả nhà bình tĩnh nhé, vì lượng truy cập quá đông, nên hệ thống mua vé Early Bird đang xử lý… xí nữa thôi nà”.

Thông báo hết vé của Y-Concert

Không thể mua vé trong lượt bán sớm, nhiều khán giả tỏ ra lo ngại về lần bán vé chính thức sẽ diễn ra vào ngày 21/10 này. Một số người hâm mộ bình luận tại bài đăng của chương trình: “Không biết mai có hết vé nhanh thế này không”, “Các anh trai vượt chông gai hay khán giả vượt chông gai vậy. Mua vé khó quá”...

Theo đó Y- Concert là chương trình âm nhạc kéo dài 10 tiếng do nhà sản xuất Yeah1 tổ chức. Chương trình có sự góp mặt của 55 thành viên từng tham gia các show thực tế lớn do chính đơn vị này tổ chức như: Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Tân binh toàn năng, Gia đình Haha.

Trước đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai của Yeah1 đã gây “bão” khi liên tục “cháy” vé ở mỗi lần mở bán. Cụ thể, vào 10h ngày 11/2024, khi mở bán vé concert 2 “Anh trai vượt ngàn chông gai”, hệ thống của chương trình cũng bị sập vì lượng người truy cập quá lớn. Fanpage chương trình phải thông báo: “Sập web rồi... Các Gai (người hâm mộ chương trình) hãy bình tĩnh”.

Sau khi khắc phục sự cố, khoảng 10h10, trang web hoạt động trở lại. Một khán giả chia sẻ vị trí mua vé của mình xếp sau hơn 80.000 người. Khoảng 10h12p, một người hâm mộ khác chia sẻ vị trí của mình đứng sau hơn 115.000 người. Cuối cùng vé của concert hết sau 40 phút.

Các chương trình do Yeah1 tổ chức luôn thu hút người hâm mộ

Sức nóng của chương trình đã tạo điều kiện cho Yeah1 tiếp dục kéo dài chuỗi concert thành 8 đêm diễn. Song ở đêm diễn nào, khán giả cũng gặp “sóng gió” ở bước mua vé. Thực tế này cho thấy sức hút và chất lượng của các chương trình do đơn vị này tổ chức.